Luz Elena González se apodera de las escaleras y modela ajustado vestido

La bellísima conductora y actriz Luz Elena González de nueva cuenta se volvió a apoderar de las redes sociales tras compartir una fotografía en donde posa muy sensual desde unas escaleras eléctricas con un ajustado vestido con el que resaltó su escultural figura y con el que dejó ver que tiene un abdomen de acero y unas tonificadas piernas.

Fue a tráves de su cuenta de Instagram que la actriz de la telenovela Mi fortuna es Amarte compartió dicha imagen en la que se apodera de unas escaleras eléctricas al lucir un sensual outfit; un entallado y corto vestido de color blanco con negro y unas largas botas.

"Disfrutando de mi mejor etapa, ¿ustedes están disfrutando de su etapa?", escribió Luz Elena González junto a la imagen en la que resaltó el cuerpazo que se carga a sus 47 años y ya siendo mamá de dos niños. Como era de esperarse la fotografía rápidamente ganó cientos de Me Gusta y un sinfín de piropos.

"Hermosa señorita como siempre", "Que Bombón", "A tus pies", "¡Hermosísima y lindo vestido con botas", "Belleza", "Guuuuaaaaoooo que hermosa estas", "Simplemente hermosa , te amo , cásate conmigo", "Que piernas ", "Yo creo que si hicieran una selección de las mujeres más hermosas no solo en belleza física sino también en el alma ya habrías quedado en primer lugar", son algunos de los comentarios en la publicación de la estrella de televisión.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Luz Elena González se apodera de las redes sociales tras modelar ajustado vestido, pues constantemente la tapatía deleita a sus casi dos millones de seguidores de Instagram con coquetos y elegates 'outfits' con los que deja al descubierto su delgada figura.

En los últimos días la artista ha acaparado diversos titulares en medios de comunicación, y recientemente se volvió noticia al confesar que vive un matrimonio excepcional junto a Bernardo Martínez, con quien lleva 12 años de casada, siendo una de las parejas más estables del medio del espectáculo.

La también modelo reveló que ella conoció a su actual esposo a través de una cita a ciegas y desde entonces hubo una conexión increíble y ahora tienen en común dos hermosos hijos. Luz Elena González manifestó que ante todas las adversidades que ha vivido, su esposo es us mayor fortaleza.

"El matrimonio se tiene que trabajar todos los días, hay que luchar por éste de manera continua no es fácil, pero cuando amas a una persona, como yo amo a Bernardo, le echas muchas ganas. "Cuando estás con alguien, es recomendable siempre poner las cosas en una balanza, cuando lo bueno pesa más es mejor darle la vuelta a lo que ya no funciona, siempre tratar de ser mejor persona, no ser egoístas, soberbios, narcisistas, todo eso ayuda bastante en una relación", expresó la artista de 47 años durante una reciente entrevista.

