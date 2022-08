Luz Elena González desbanca África Zavala con su descomunal belleza en micro bañador

Está comprobado que ¡no es la única África Zavala!; pues tras coronarse como una de las famosas más esculturales del espectáculo, su colega Luz Elena González la desbanca con su descomunal belleza en micro bañador.

Dentro del medio artístico mexicano, tal parece ser que ninguna de las actrices o cantantes se quieren dejar una de la otra y todas hacen lo suyo por conseguir tener un lugar privilegiado, y la belleza física es uno de los primeros elementos que toman a consideración para ser elegidas por los productores de historias y brillar en la pantalla chica o en alguna otra esfera artística, claro, siempre y cuando demuestren que tienen talento.

Y por ello, África Zavala y Luz Elena González han demostrado sus dotes, no sólo en la pantalla chica, sino además en redes sociales, donde brillan por cuenta propia con tremendas postales que no dejan duda de su belleza y carisma a sus más de 30 años de edad.

Dos féminas en potencia

Por principio de cuentas, y antes de pensar en convertirse en mamá del pequeño León Peraza Zavala (de dos años de edad) y quien este viernes 12 de agosto llega al escalón número 37 en nueva vuelta al sol, derretía con su figura en septiembre del 2019, cuando venía de hacer la telenovela "La Jefa del Campeón" de Televisa y la serie de Imagen TV "Atrapada", ambas del 2018.

África Zavala no dejó ninguna descripción en su perfil de Instagram ante la siguiente postal, lo que sí es un hecho es que confirmó el dicho mexicano que enuncia "Una imagen dice más que mil palabras" y tras mostrar cuerpazo de diosa en blusita ombliguera y un diminuto bikini a rayas rojas, la mexicana, logró arrancar suspiros y puso a sudar a más de uno de sus seguidores, sobre todo al público masculino.

Y la pareja del actor León Peraza se ha llevado comentarios como "Aaayyy sí hay y bien", "Belleza sensual", "Qué chula" entre otros y casi 80 mil corazones rojos.

Por su parte, y en un plano mucho más actual, la actriz y conductora Luz Elena González, le haría frente al cuerpazo de su colega, en una postal del pasado 25 de mayo, cuando la intérprete de "Mi Fortuna es Amarte" (2021), restregó al mundo digital que a sus 47 años (10 años más que África), también se pueden lucir curvas y los abs más impresionantes, en bikini y con un baño de sol de atardecer a fines de la primavera.

"Amo los atardeceres... muy pronto sorpresas de nuevos proyectos #happy #love #instagood", se lee al pie de la postal, con la que la tapatía aprovechó para anunciar que seguirá cautivando a sus fanáticos con má sorpresas ¿en la televisión?

"Casada, soltera o divorciada... Llámame", fue uno de los comentarios que generó la ex reina de belleza, o "So hot looking u" (Te ves tan sexy), y hasta un: "Elena González, de ti bebería tú sagrada men... @luzelenaglezz" y "La Sirena más espectacular y fascinante, mi bella @luzelenaglezz", entre más de 7015 comentarios y 41, 300 corazones rojos.

