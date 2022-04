Luz Elena Gonzáles deslumbra con su natural figura en bañador

A sus 47 años, la bella actriz, Luz Elena González deslumbró una vez más a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir una reciente imagen en la que luce un diminuto bañador con el que deja expuesta su escultural figura.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la bella joya tapatía compartió una serie de imágenes en las que presume que se encuentra disfrutando de unos días de descanso en familia en Acapulco, por lo que no dudó en consentir a sus casi dos millones de seguidores de dicha red social y posar en bañador.

En la primer imagen que Luz Elena González colocó en Instgram aparece posando de frente hacía la cámara y con un bañador multicolor de dos piezas, dejando a la vista de todos su espectacular figura que posee. Como en muchas ocasiones la estrella de telenovelas mexicanas comprobó que goza de una belleza natural, pues apareció sin una gota de maquillaje.

"Días de playa, descanso pero sobre todo agradecimiento. !!! Gracias Diosito por darme la bendición de tener a mi familia unida, feliz y sana!!!!", fue parte de la descripción con la que la ex reina de belleza acompañó dos de las imágenes en las que aparece al natural sola y bañador.

Como era de esperarse, sus fieles admiradores no tardaron en reaccionar, quedando admirados por la belleza de la famosa originaria de Guadalajara. “Luces bellísima qué cuerpazo“, “Eres una hermosa dama“, “Qué mujer tan linda“, “Que hermosa te ves“,"Simplemente espectacular Hermosura millones de besitos", "Luces bellísima, que cuerpazo me encantas", fueron solo algunos piropos que los fans le hicieron llegar a la también modelo.

Cada vez que Luz Elena González hace una publicación en sus redes sociales y no precisamente en bañador, si no de sus mejores looks, sus 1.6 millones de seguidores siempre la terminan alabando por la belleza natural que posee.Cabe mencioanr que la famosa no sólo ha logrado consolidar su carrera como actriz en México si no también en Estados Unidos. Además, es una de las artistas más populares y queridas en las redes sociales.

