Lupita Jones es todo lo contrario a lo que dice Sofía Aragón, aseguran 

Tras las acusaciones a Lupita Jones de violencia simbólica por ex reinas de belleza que trabajaron con ella, las miradas y críticas estuvieron sobre la preparadora nacional. Pero, en experiencia de las ganadoras de esta edición de Mexicana Universal, dirigida por Jones, lo más hiriente y agresivo que han vivido durante el certamen viene por parte del público.

"Ha habido momentos difíciles, pero externos a la organización que nos mueve como reinas de belleza y es porque hay gente que se siente con el derecho de opinar sobre nuestra persona sin conocernos e intentan hacerte sentir mal. "Tratan de destruirte con sus comentarios por redes sociales y eso es lo que me gustaría cambiar. Ya no me afectan, sin embargo, creo que no tenemos que acostumbrarnos a ellos", aseguró en entrevista Andrea Meza, ganadora del certamen y próxima representante de México en Miss Universo.

Las cuatro ganadoras que fueron anunciadas el domingo tras la final transmitida por Imagen Televisión, y que competirán por México en certámenes internacionales, coincidieron en que ha sido duro leer ataques anónimos.

Para ellas, ser blanco de burlas no las desmotiva, ya que creen que un concurso de belleza no demerita a la mujer, sino que les da oportunidad de amplificar sus voces y cambiar mentalidades.

"Tengo el cabello corto, soy chaparrita, tengo un cuerpo musculoso y no sigo el prototipo de belleza que se tenía hace cinco o seis años. He recibido muchos ataques por eso", compartió Andrea Bazarte, que competirá en la próxima edición de Reina Hispanoamericana.

"Estoy aquí porque creo que hay muchas mentes por cambiar y corazones por transformar para mostrar que la belleza es de diferentes colores y tamaños. A pesar de situaciones incómodas que he vivido en redes sociales, sé que podemos cambiar".

Las ganadoras del certamen afirmaron que en el mes que estuvieron en concentración por el concurso, no padecieron malos tratos, a diferencia de Sofía Aragón, quien afirmó vivir violencia simbólica.

La representante de México en Miss Universo 2019, que obtuvo el tercer lugar en aquel certamen, fue apoyada por ex reinas de belleza como Cynthia Vega, Denisse Franco y Paola Torres.

Tras la circulación de un video donde Jones se refirió a concursantes como "la drogadicta" y "la alcohólica", la dirigente de Mexicana Universal admitió que se comportó como una mujer agresiva, pero las competidoras de esta edición aseguraron llevarse otra imagen.

Meza recuerda que cuando era niña, escuchó la noticia del triunfo en Miss Universo de Ximena Navarrete, lo que la inspiró a seguir sus pasos para mostrar que los mexicanos pueden brillar en cualquier plataforma.

La representante de Chihuahua tuvo como mayor reto su personalidad retraída, por lo que la llena de confianza contar con el apoyo de Lupita Jones, ganadora de Miss Universo en 1991.

"A Lupita la conocí en persona hace un mes y desde el día uno nos ha tratado de maravilla. Me inspira muchísimo porque representa la fortaleza de una mujer. Yo era muy insegura y ver mujeres que saben lo que quieren y caminan a su meta son motivación.

"No puedo hablar de la experiencia de otras mujeres que han pisado esta plataforma, pero yo me he sentido muy apoyada y, ahora que estoy trabajando tan de cerca con Lupita, ha estado 100 por ciento atenta a nosotras", aseguró Meza.

Al venir de una comunidad en Oaxaca donde el machismo impera, Ángeles Castro, que irá a Nuestra Latinoamericana Universal, convive de cerca con la violencia contra la mujer.

Como estudiante de Derecho, ofrece su asesoría a vecinas sobre las herramientas que tienen para no ser violentadas, por lo que, aunque dice no fue su caso en Mexicana Universal, cree valioso que que las mujeres que han padecido abusos alcen la voz.

"Llegué con miedo a que existiera la violencia que dicen, pero en realidad fue un proceso de muchísimo aprendizaje y crecimiento personal. No puedo hablar de la perspectiva de otras mujeres, yo me siento abrigada.

"Hay un equipo muy fuerte para empoderar mujeres, pero cada quien debe hablar desde su perspectiva. Ante la violencia, debe haber denuncia. Si una persona se siente violentada, las vías están abiertas", opinó.

