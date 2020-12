Lupita D'Alessio, La Leona Dormida, defiende a capa y espada a su hijo

Luego de que hace unos días el hijo menor de Lupita D'Alessio, César acusara a la la familia del ex Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, de agredirlo físicamente a través de sus historias de Instagram y al aparecer con todo la cara ensangrentada, La Leona Dormida rompió el silencio y defendió a su hijo.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales, que Lupita D'Alessio salió a decir que pese a que la familia esta muy afectada por lo sucedido, todos se están unidos y apoyándose. La Leona Dormida aseguró que toda su familia se encuentra bien, sin embargo, no puede dar más detalles de lo sucedido por el momento, pues César lo hará cuando termine la investigación.

"Hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César toda la familia. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César la dará en su tiempo. Pero aquí estoy como mamá para decirles que estamos tratando de estar bien emocionalmente porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también", expresó.

Pese a que el clip fue publicado en laa cuenta oficial de Instagram de la cantante el jueves por la noche, el mensaje ya no aparece en su perfil. Recordemos que fue hace unos días cuanddo César sorprendió a sus seguidores al aparecer con su rostro lleno de sangre y manifestando que temía por su vida.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia. Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, comenzó diciendo el hijo de la cantante.

Sin embargo no fue todo, ya que aseguró que su vida corría peligro y si algo le pasaba responsabilizaba al señor Arturo Montiel.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel... él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, dijo.