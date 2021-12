Ludwika Paleta da cátedra del look perfecto para mujeres maduras

Después de debutar en Netflix con una producción en la que interpretó a Ana, la madre de una bebé que creía suya, la actriz, "Madre Sólo Hay Dos" (2021), Ludwika Paleta ha dado cátedra del look perfecto que deben adoptar las mujeres maduras que gusten de lucir glamorosas y con estilo.

Pues a sus 43 años de edad, Ludwika Paleta ha demostrado que el glamour es propio de la mujeres de 40 que todavía quieren lucir más jóvenes pero con clase. Y en otoño de este 2021, la actriz originaria de Cracovia, Polonia, demostró cómo debe hacerse para lograr ese look de señora elegante.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de la también actriz Dominica Paleta, mostró lo antes dicho el pasado mes de septiembre, apenas llegaba el otoño y dejaba atrás el cálido verano.

Con un outfit de pantalón gris con valenciana y un saco tipo blazer de solapa angosta en tono Oxford, fue el perfecto para combinar con una blusa tipo suéter de cuello 'V' en color guinda. No obstante, el maquillaje tuvo mucho que ver en este look y tras verse muy natural, Ludwika Paleta eligió un tono de lipstick color borgoña, con el que resaltó su look, y el color de su piel muy clara.

"Me encanta la época de otoño -invierno. Los colores, las hojas cambiando, la ropa más abrigada... A ti, qué época del año te gusta más?... Raquel Orozco fall/winter 2021", se lee en la descripción de la publicación de la también estrella de la cinta "Guerra de Likes" (2021) dando vida a Cecilia "Cecy" Díaz, bajo la producción para Amazon Prime Video.

Y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: "Para mí es un sueño de mujer", "Wonderful", "Barbie", "Mujer perfecta", "Wooow, hermosa!!!", "Wooow, pero que bellos ojos tienes tan cautivadores", "Linda", son algunos de los más de 400 comentarios que hasta el momento ha recogido la protagonista de "Amigas y Rivales" (2001).

Y hubo quien se pronunció de otra forma a la belleza de la ex de Plutarco Haza: "Invierno y Primavera", "Es mi época favorita, también", "Bella", "Que hermosa eres". Incluso, hubo quien la recordó como "La querida del Centauro" serie que hizo en 2016-2017 para Teleset y Sony Pictures Television para Telemundo junto a Humberto Zurita y Michel Brown.

"Hermosísima señora", "Sin duda, el Otoño para mí es la mejor época del año. Me encanta", "Me voy a enamorar", son otros de los comentarios que la actriz polaca ha recibido tras su publicación de septiembre pasado. También se puede ver la rección de alrededor de 46,500 seguidores.

