Luciendo su mejor perfil, Daniella Chávez se quita la blusa de red y pide 'un like'

Tal parece que su nuevo look de pelirroja, le ha dado el empoderamiento a la modelo Daniella Chávez; y así lo hizo ver, tras posar luciendo su mejor perfil, quitándose la blusa de red y quedando literalmente en bikini hecho de 'hilos' mientras pide 'un like' a sus seguidores.

Fue el pasado viernes que Daniella Chávez apareció de nueva cuenta presumiendo cuerpazo en un mono bikini color negro, con el que ha prendido a sus followers, luego de lucirse quitándose la blusita de red que traía puesta, por lo que ha provocado la algarabía entre sus admiradores.

Daniella Chávez ha ganado terreno como una de las modelos de América más vistas en redes sociales y luego de su boda con su pareja Ariel Gutiérrez, la también cantante del género urbano, ha logrado lo imposible en la web.

Lee también: Tras nuevo look, Daniella Chávez mueve todo el esqueleto en corsé y faldita de mezclilla

Y es que, a sus 36 años, quien fuera conductora de Televisa Deportes, cobrando fama en México hace algunos años, ha vuelto literalmente locos a sus fans con sus fotos más seductoras en todas sus redes sociales.

Y esta vez, entrada la primavera 2022 no fue la excepción; pues la ex rubia lució casi cada centímetro de su piel que además de lucirla sin imperfección alguna, dejó la modestia a parte y pidió un like a sus followers, haciendo creer que necesita de más para cautivar a sus seguidores.

Lee también: Maribel Guardia no pierde el tiempo y luce delineadas curvas con ceñido outfit

"Me regalas un like?", escribió Daniella Chávez en una publicación de su cuenta de Instagram del pasado viernes. Por lo que generó la admiración de su belleza entre su público virtual; pues hasta sus colegas modelos se sorprendieron de verla de nuevo.

La top model Dasha Mart no pudo con tanto y escribió: "Wow" más una tercia de corazones rojos, mientras que Adriana Barrientos le lanzón un "Bombazo" y dos llamaradas de fuego. Otros fans no perdieron la oportunidad de hacerle saber que sí le regalaban 'el like' que pidió la chilena: "Con todo gusto Daniella".

Otros más manifestaron su admiración por ella: "Belleza hipnotizante imposible de olvidar", "Hermosura", "Para la QUEEN más hermosa le regalo mi corazón", "Diosaaa, te amo... gracias por ser inspiración", "Qué hermosa estás", son algunos de los 1,506 comentarios que Daniella Chávez ha recogido al momento, mientras se pueden ver 136,038 corazones rojos.

Síguenos en