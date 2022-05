Luciendo más joven que su marido y con las curvas al mil, celebró Maribel Guardia sus 63 años

La actriz Maribel Guardia estuvo de manteles largos el fin de semana pasado, pues orgullosa de sí misma y rodeada del amor de su familia y amigos, así como de sus fans en redes sociales, la costarricense celebró con dignidad sus 63 años de vida y luego de restregar cuerpazo con bikini en Acapulco, Guerrero, se tomó la foto del recuerdo acompañada de los suyos luciendo más joven que su marido y con las curvas ¡al mil! con un vestido pegadito que resalta su delineada figura.

La tercera edad es una parte de la vida en la que las personas llegan a una adultez madura y no sólo, sino que es cuando más destacan las enfermedades debido a algún mal congénito, heredado y o bien, por los desajustes que se hicieron en la salud durante todos los años de juventud, pero con Maribel Guardia no pasa eso, pues se sabe que toda la vida se ha cuidado mucho y ha hecho ejercicio, tanto como para que al día de hoy luzca mejor que una mujer de menor edad.

Y par dar cuenta de ello, Maribel Guardia compartió a través de su cuenta de Instagram, que a sus 63 años ¡no le duele nada! que está mejor que nunca, como los buenos vinos de cava. Pues luego de que posara con un bikini blanco en las aguas de playas mexicanas y luego con un vestido -ambos outfits en blanco-, la costarricense se dio el tiempo para festejarse a su llegada a la Ciudad de México.

Y el pasado domingo, la actriz de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" (2022) se lució en fotos y vídeo con su familia más allegada y algunos famosos a los que Maribel ha adoptado como su familia como son el actor Ariel Miramontes, quien interpreta a Albertano Santa Cruz y su maquillista de cabecera Héctor Gutiérrez y su amigo Michel Campillo 'el Divo Divino'.

"Feliz en mi cumpleaños!!! Dios es bueno. Aquí con mi amada familia @marco_chaconf @julian_f.f @imetunon @belagool @michhho @josejulianfg. #gracias a @globosshalala [los decoradores]" se lee al pie de la publicación de Instagram, mientras ha recibido felicitaciones de otros famosos como Mane de la Parra, Lorena Herrera, Víctor Latin Lover, Ernesto Laguardia, Lisset, Rebecca Jones, Myriam Hernández, su sobrina Maribel, Mirka Dellanos, y por supuesto, su amiga y colega Lourdes Munguía, entre otros.

No obstante, en la foto en la que aparece con toda su familia, Maribel Guardia luce literalmente más joven que su esposo, el abogado Marco Chacón de 50 años, quien además es su manager y el de su hijo Julián Figueroa y la también cantante le lleva 12 años de edad.

No obstante, su amor por ella es muy grande, pues antes de llegar al altar en 2010, ya tenía juntos algo así como 13 años y este 2022, justamente tras celebrar su cumpleaños, Marco Chacón Fernández, grabó el momento en el que Maribel está rodeada de sus familiares y sus amigos más allegados en un restaurante de la Ciudad de México.

Pero no fue el único festejo, pues tras pertenecer a la puesta en escena "El Tenorio Cómico", la cuenta de Instagram de la producción liderada por Alex Gou, dedicó una publicación en la que Maribel Guardia está siendo festejada por los compañeros actores y el público presente, cuya descripción se lee: "¡Feliz Cumpleaños @maribelguardia!".

Por la que también ha recibido felicitaciones de Lis Vega, Paco Show, Luis Alfonso Borrego y de decenas de fans que la vieron en vivo y a todo color actuando o de sus seguidores, quienes celebran como ella, una año más de su vida.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!