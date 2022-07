Luciendo licra y vientre abultado, Mariana Botas saca los pensamientos más sucios de un fan

Durante uno de sus más recientes viajes a Disneyland, la actriz Mariana Botas posó una vez más para la cámara con un outfit de licra en color rosa brillante, y un kimono abierto rojo estampado con el mismo tono del atuendo, con el que sacó los pensamientos más inesperados (sucios) de uno de sus fans.

Y es, que Mariana Botas, se caracteriza por siempre dejar un buen sabor de boca entre sus seguidores por lucir los atuendos más chic en redes sociales, incluso, ya la consideran como una gurú de la moda. No obstante, una reciente fotografía en la que aparece con el Castillo de Disney de fondo, no sólo habría causado -una vez más-, la admiración de sus fanáticos, pues además hubo alguien que literalmente "se pasó de lanza" con su comentario.

La actriz que interpreta a la niña fresa de nombre Martina López de la serie cómica de Televisa "Una Familia de Diez", no dudó en posar para la cámara con ese atuendo un tanto fuera de serie de top y short a la rodilla de licra, con el que no dejó mucho a la imaginación, pese a no mostrar escote alguno, pero lo cierto es que la prenda tatuada a la piel, despertó de más la imaginación de uno de sus seguidores.

Un outfit que provocó lo impensable

Y mientras la actriz de 31 años aprovechó para posar junto a su tío Daniel Botas, con quien se fue de viaje al parque temático más conocido de California, EE.UU., ese alguien puso bastante atención en salva sea la parte (e la parte baja de su vientre) y dijo lo impensable; pero con todo y ello, la también modelo escribió:

"Who needs a tiara when you have mouse ears? [¿Quién necesita una tiara cuando tienes orejas de ratón?]… sin duda un gran viaje a lado de gente que adoro y que disfruto mucho!! Gran viaje mi tío @botas_dl. No les he subido muchas fotos de este viaje así que empieza el spam... @stradivarius #stradilooks".

Y pese a que se leen comentarios como "Hermosaaaaaa!!!!" por parte de su colega en el modelaje Karla Díaz y creadora del programa de YouTube "Pinky Promise" o de un "Toda la fuerza para esta semana que comienza, ¡feliz inicio de semana!. Bendiciones y buenas vibras para toda la semana para ti y tus seres queridos hermosa dama...", no todo fue tan bueno esta vez, pues aunque se siguen leyendo piropos como "Guapa" o "Tan hermosa la mariana", dicho outfit habría provocado risas por parte de otros seguidores:

"No pude evitar pensar que ese era el outfit para ir a perseguir a "borreguito" jajajajajajaja en mood fbi jajajajajajaja me encanta" pero el peor fue: "Así me gustan, frentonas", que por supuesto fue "inspiración" de un fanático que no se calló lo que pensó tras ver a Mariana Botas lucir tan despreocupada con ese short de licra en tono rosado.

Pero a pesar del comentario fuera de serie o de lugar, la chaparrita carismática, sigue ganando terreno tras ser una de las actrices más populares y queridas de las redes sociales y comentarios de gente de mayor edad que ella lo confirman: "Tengo 50 años y me vale yo soy tu fan jaja eres genial" y alguien más quiere ver más de su viaje: "Siiiií por favorrrr. Quiero ver todas esas fotos padres que tomas!!!!".

Al momento, un poco más de 14 mil seguidores son los que han reaccionado con un corazón rojo y en total, se pueden leer 50 comentarios.

