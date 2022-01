Luciendo escotado atuendo, Marjorie de Sousa celebra 8 millones de followers

Su orgullo por ser una de las famosas más aceptadas en el medio artístico, no podía ser más evidente; y es que en las últimas horas, la actriz venezolana Marjorie de Sousa, celebró sus primeros 8 millones de followers, luciendo encantadora tras posar con escotado atuendo.

Pues fue a través de su cuenta de Instagram que la villana de telenovelas, compartió un postal de un look un tanto casual pero a la vez elegante y con un toque de sensualidad, para agradecer que permanece en el gusto del público telenovelero y de la farándula.

Y es que la intérprete de la recordada Julia Torreblanca, ya ha llegado a los nada despreciables 8k de seguidores en una de sus redes sociales más visitadas; por lo que hasta un moño en el cuello utilizó con el escotado traje sastre de pantalón y chaleco, olvidándose de la camisa y hasta el sostén.

Lee también: Marjorie de Sousa luce como princesa de vestidazo traslúcido a tono con imponente escultura

Sentada muy cómoda y con una singular pose, fue que Marjorie de Sousa lució su belleza, acompañada del empoderamiento que le dan un par de lentes de sol y un peinado que casi nunca luce: con el cabello 'relamido', como toda una ejecutiva y sus pies desnudos.

"GRACIAS POR ESTOS 8MILLONES... bienvenidos a nuestra familia sousatic@#mds #marjoriedesousa #8millones #instagood #instagram #family #love #purelove @enricobompani @elcamerinosaloon @danielalonsofoto", se lee en la descripción de su postal que destaca su agradecimiento a sus fans.

Lee también: La vez que Marjorie de Sousa cautivó con bañador azul desde una hacienda

Ante ello, decenas de famosos y miles de seguidores se han unido a la celebración de la venezolana de 41 años, que cada vez asombra más a su público con su innegable belleza. La primera actriz Ana Martín con quien compartió créditos en "La Desalmada" (2021), le envió un "Felicidades".

Mientras que sus sousáticos, no repararon en demostrarle una vez más su cariño y admiración con emotivo mensaje: "Felicidades mi @marjodsousa... te mereces todo lo bonito, orgulloso de todo lo has logrado a lo largo de estos años, Ya 8 MILLONES, ERES GRANDE y nada ni nadie puede opacar tu brillo, te amamos tanto hermosa".

También se lee el mensaje de otros fans: " Esooo mi bonita @marjodsousa, la familia sigue creciendo" y su amiga y diseñdora Isabel Original, no reparó en enviarle sus muestras de orgullo: "FELICITACIONES!!!", junto a decenas de emojis que denotan triunfo y felicidad. Así mismo, la celebridad de redes sociales Patricia Schwarzgruber, le escribió: "Y los que faltan", seguido de un quinteto de corazones rojos.

Pues al momento, Marjorie de Sousa tiene un total de 8 millones 6,838 seguidores para ser exactos y su publicación se ha visto envuelta por 52,860 mil corazones rojos y alrededor de 500 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!