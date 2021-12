Luciendo diminuto bañador, Daniella Álvarez muestra con orgullo la cicatriz en su abdomen

Una vez más la exreina colombiana, Daniella Álvarez sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir unas imágenes en las que presume su esbelta y espectacular figura en un diminuto bañador con el que dejó ver con orgullo su cicatriz en su abdomen.

Fue a través de su perfil de Instagram que Daniella Álvarez deslumbró a sus más de cuatro millones de seguidores al aparecer muy relajada en un yate por el mar de Cartagena luciendo cuerpazo en un bañador color piel tejido y al lado de su eterno enamorado, el actor Daniel Arenas.

"Mi felicidad!. Los amo @andreaalvarezv @rickialvarezv @danarenas", fue el mensaje con el que la exreina de belleza acompañó la serie de imágenes en las que presumió con orgullo la cicatriz que tiene en su tonificado abdomen.

La modelo aprovechó la cámara para posar sin la prótesis y con su enorme sonrisa con la que demuestra que es una mujer segura de sí misma. Cabe mencionar que en el 2020 Daniela Álvarez sufrió a amputación de su pie izquierdo y parte de su pierna a raíz de una isquemia y desde entonces la famosa ha sido motivo de inspiración de muchas personas que han pasado por esto.

"Simplemente top! Por que nosotras lloramos por cosas ambiguas y esta mujer nos a demostrado que la belleza is only skin deep!","Dios que belleza de mujer.. y que afortunado Daniel", "Que niña tan hermosa, estas son las mujeres que uno envidia, pero envidia de la buena! Me encanta seguirla", "Dios mío que mujer tan fuerte, resiliente y valiente Gracias por ser un ejemplo", son algunos de los comentarios de la publicación.

Hoy en día, Daniella Álvarez es una de las famosas más queridas por el público y muestra de ello es que en cada publicación que realiza se gana miles de likes y un sinfín de comentarios de apoyo por la forma tan positiva en la que tomó su situación y en la manera que ha aprendido a adaptarse a su nueva realidad para no ser dependiente.

“Yo me levanto, llego a mi baño y allí siempre tengo una sillita de estas de discapacitados que tiene unas chupas abajo, me siento primero, me quito la prótesis y me baño sentada, salgo y antes de salir me ayudo con unas barras, me pongo mi prótesis, me cambio, salgo y manejo”, dijo la modelo durante una entrevista al programa El Gordo y la Flaca .

