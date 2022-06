Luciendo cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer le da batalla a Aracely Arámbula en lencería

Sin duda alguna, las dos son importantes estrellas de la farándula y en más de una ocasión se han atrevido a presumir su delineada silueta fitness con sus outfits más provocativos... pero, tras lucir cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer indudablemente le dio batalla a Aracely Arámbula que en alguna ocasión se presumió en lencería de encaje.

Fue justo antes de Día del Amor y la Amistad de este 2022 que Angelique Boyer -luego de revelar al mundo que quiere dejar descansar su imagen en la televisión mexicana tras protagonizar dos telenovelas al hilo-, decidió tomarse un respiro y disfrutar de las mieles del éxito tras el fin de "Vencer el Pasado" (2021) a través de la señal de Univisión en Estados Unidos, y optó por irse a pasar unos días en la playa. Pero no en cualquier playa, sino en el Caribe Mexicano.

Por lo que la famosa francesa, logró desbordar cientos de emociones entre sus fanáticos, que ascienden a 14.1 millones de seguidores en Instagram, tras bailar en bikini muy 'peligrosa', como lo hizo ver "Muy Pegriloso" audio de TikTok viral de Cotilleos Tv el tema que puso de fondo.

Y frente al espejo, la protagonista de telenovelas tuvo a bien, ponerse un sensual bikini blanco con el que dejó ver muy poco, debido a que utilizó un pareo; pero lo que sí hizo, fue desbordar emociones de todo tipo luego de ponerse a bailar moviendo las caderas de un lado a otro a diestra y siniestra, aprovechando para derretir de amor a Sebastián Rulli quien seguramente se mordió los labios al verla y expresó: "Me quieres matar de amooor!!! Te extrañoooo y amoooo con locura! Disfruta mucho mi cieloooo. Te lo mereces".

Por lo que la francesa se llevó la admiración de famosas como las actrices Verónica Jaspeado, quien le lanzó un "Guapísimaaaaaaaa mi Angy!!!" o un "Diosa" de Ana Brenda Contreras. También se lee un "Hermosa y espectacular como siempre" de Claudia Martín, su rival en ficción y "Wooooow cuerpazo" de Yanet García o las llamaradas de fuego de Jéssica Coch.

No obstante, Aracely Arámbula ¡no se queda atrás! Pues fue a principios del pasado mes de octubre de 2021, que 'la Chule' no tuvo reparo en mostrar su exquisita figura marcada por el gym luego de casi salir al escenario por su recién estrenada temporada de teatro con la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***onas?", aprovechando incluso, que era viernes.

Por lo que la actriz de "La Madrastra" (2022), que se encuentra en su etapa de producción bajo el liderazgo de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión, ciertamente hizo a sus fans, olvidarse del estrés que les genera el día a día de sus actividades.

¿Y cómo no?, si Aracely Arámbula se lució con una imagen doble en la que deja ver que sus encantos los tiene bien puestos y que no hay nada ni nadie que interrumpa sus planes de seguir seduciendo con su belleza a sus seguidores.

Incluso, ¿por qué no? hasta a Sebastián Rulli, quien en algún momento fue el amor de su vida cuando él todavía no ponía sus ojos en Angelique Boyer, hace algunos años.

"#Viernes y mi #Arafamilia lo sabe #Friday #super #Cool de #Teatro y #lacuerpa lo sabe seguimos de #Tour #porqueloshombresamanalascabronas #SanJoseCalifornia miércoles 13 de #Octubre jueves 14 #Anaheim viernes 15 #losangeles sábado 16 #riverside y 17 de #Octubre #sandiego @drleoarambulaoficial @ruben_lara_", recordaba la actriz de 47 años en otoño pasado.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!