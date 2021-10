Luciendo cuerpazo en bañador negro, Bárbara de Regil revive meme de Tarzán

A pocas horas de que se celebre Halloween, Bárbara de Regil volvió a dar de que hablar en las redes sociales luego de aparecer luciendo tremendo cuerpazo en un bañador negro y realizar una encuesta entre sus millones de seguidores para que la ayudaran a decidir que disfraz usar precisamente para la Noche de Brujas.

Fue a través de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil puso en un gran dilema a sus más de ocho millones de seguidores al dar sólo dos opciones a elegir; la Mujer Maravilla o el de El Juego del Calamar mientras presumía sus curvas en un bañador negro:

“Ayúdenme a encontrar disfraz para Halloween”, expresó la actriz de Telemundo en un primer momento. Sin embargo, momentos después la también influencer mexicana sorprendió al revivir el famoso meme de Tarzán.

Cabe mencionar que hace unos meses Bárbara de Regil fue comparada con Tarzán por su musculoso cuerpo, tiempo en el que la protagonista de Rosario Tijeras tomó con humor las comparaciones con el personaje de Disney e incluso compartió algunas imágenes en traje de baño y de Tarzán, razón por la que la famosa no dudó en revivir ese famoso meme.

“¡Y sí! Si fuera niño feliz, me disfrazaba de Tarzán. Sin dudarlo jajajaja Amoooo”, fue el mensaje que adjuntó junto a una imagen de Tarzán. Horas más tarde y tras saber la opinión de sus fieles admiradores, Bárbara de Regil de nueva cuenta retomó su cuenta de Instagram y de igual manera, a través de sus historias, complació a sus fans y se visitió de la Mujer Maravilla.

Bárbara de Regil presume cuerpazo en bañador negro. Foto Instagram Bárbara de Regil

Cabe mencionar que Bárbara de Regil es una de las actrices más populares y una de las más polémicas en las redes sociales, pues solo basta recordar cuando opininó sobre la violencia que viven algunas mujeres. “Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta. Te pido por favor que te toques el alma y le digas ‘yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo'".

Como era de esperarse, las palabras de Bárbara de Regil enfurecieron a millones de seguidores de las redes sociales, por lo que la actriz retomó su cuenta de Twitter para asegurar que su mensaje se mal entendió por lo que pidió de todo corazón disculpas a quienes se incomodaron con su mensaje.

"Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .Mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR. Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los q me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo, mi hija , mi mamá etc", expresó.

Bárbara de Regil complace a sus admiradores caracterizada como la Mujer Maravilla.

O como cuando la influencer mexicana fue tachada de racista tras compartir un pequeño videoclip en el que usó un filtro con el que se veía con un tono de piel oscura a lo que la famosa soprendida expresó: “¡Ay!, ¡qué prieta, no! ¡qué feo!”. Este tipo de comentarios han puesto a Bárbara de Regil en el ojo del huracán pero desde hace tiempo la famosa ha sabido lidiar con las críticas.

Además de que en repetidas ocasiones le llueven los piropos tras lucir su cuerpazo en bañadores con los que deja poco a la imaginación.

