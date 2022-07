Lucía Méndez cambia de look y se quita 20 años de encima; luce igual de joven que Maribel Guardia

Luego de iniciar una nueva película junto a Itatí Cantoral este 2022, la actriz Lucía Méndez cambia de look y se quita 20 años de encima; logrando lucir igual de joven que su colega y amiga, la costarricense Maribel Guardia; pues ella misma fue quien compartió el momento.

La protagonista de telenovelas como "Tú o Nadie" (1985) de Televisa, utilizó su cuenta de Instagram para mostrar que luego de someterse a un procedimiento estético, quedó guapísima, pues le dio un nuevo look a su personalidad.

Lo que incluso la hizo lucir mucho más joven, así como luciría a sus 63 años la actriz Maribel Guardia, quien es considerada como la diosa de la eterna juventud.

Más rubia que nunca

Caminando de espaldas con su cabellera renovada a los hombros, vestida de negro con un traje de pantalón, blusa y chamarra de brillos y algunos detalles de Mickey Mouse (el personaje más emblemático de Disney), fue que Lucía Méndez lució su nuevo look a través del vídeo que compartió.

"Les presento mi nuevo look, mis amores! Cuál les gusta más? A) El nuevo, B) El pasado... Dejen su respuesta en los comentarios. Los amo!! Gracias por hacerlo posible: @paco.felix @alexvaiinilla_beauty

@silviagalvaninagestudio @silviagalvanoficial #LucíaMéndezOf #Actriz #Cantante #Modelo #NuevoLook", se lee al pie de su publicación, en la que tomó parecer de sus fanáticos sobre cómo les gusta más, sin antes o después de su transformación.

Y justamente, su amiga Maribel Guardia le escribió: "Que guapa!!! Tu pelo siempre ha sido espectacular, del modo que sea"; también recibió un guiño del fotógrafo tapatío Uriel Santana y de Victoria La Mala o "Te re amo eres la mejor mi inolvidable @luciamendezof".

Pero los fans no se hicieron esperar con sus comentarios y también le dijeron: "Me gusta más largo...", "Ay, mi Lucía preciosaaaa", "Dios la bendiga señora Lucía Méndez", "Quedaste perfecta", "Ese nuevo look me gusta mucho, te ves muy bien guapa siempre, Lucía".

También: "El nuevo, Lucía Méndez!!... luces muy fresca y jovial!!..., el color está padre!!..", "Muy bella", "Mi diva hermosa y feliz. Te amo!!" o "You have it all Ms. Méndez. THE NEW LOOK IS EVERYTHING.... LOVE IT" (Lo tiene todo Sra. Méndez. EL NUEVO LOOK LO ES TODO... ME ENCANTA).

El nuevo look de la diva de las telenovelas h gustado tanto, que ya ha recogido 12,534 reproducciones, 137 comentarios y 1,324 corazones rojos, al momento.

