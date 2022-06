Lucero y Manuel Mijares se apoderan del escenario y enamoran a los regios 

Con bromas y mucha música, Lucero y Manuel Mijares demostraron que no necesitan seguir casados para tener mucha química en el escenario, y es que los cantantes se apoderaron de esté y dejaron más que enamorados a los regios.

Con la complicidad de 10 músicos y dos coristas, la pareja hizo gala de su buena relación y entendimiento artístico con su gira Lucero & Mijares: Hasta Que Se Nos Hizo, que llegó anoche al Auditorio Citibanamex. Aún con el público entrando al recinto, a las 21:19 horas aparecieron muy uniformados porque sus atuendos tuvieron el mismo diseño.

Para su primera gira cantaron canciones juntos, pero también se lucieron en lo individual. Como buen caballero, Mijares cedió a Lucero la oportunidad de abrir el espectáculo con su éxito "Ya No", mientras él le hacía segunda, aunque luego ella le devolvió el cumplido con el tema de él "Si Me Enamoró".

"Quiero agradecerles a cada uno por venir hasta acá", saludó el cantante de 64 años. "Así es la vida", agregó la artista de 52 años, "yo agradezco también porque sabes Manuel los viernes hay mucho tráfico. Gracias de verdad por estar acá esta noche súper especial, aquí pueden venir a cantar, bailar, a pasarla increíble y a disfrutar muchísimo".

Por supuesto que los 7 mil asistentes los disfrutaron, especialmente en sus participaciones en dueto, porque hasta les gritaron "beso, beso, beso". La primera en quedarse sola en el escenario fue Lucero para cantar "Electricidad", "Sobreviviré" y "Veleta".

"Ya hace muchísimos años que no venía a Monterrey a cantar así en concierto. Hasta que se nos hizo. Manuel hasta que me trajiste", bromeó la también actriz. Y no tardó mucho en regresar para juntos interpretar "Cuatro Veces Amor". Después de ese tema, Lucero dejó el micrófono y se retiró, entonces Mijares se lució al interpretar "No Se Murió el Amor", "Poco a Poco", "Tan Solo", "Me Acordaré de Ti" y "Baño de Mujeres".

Este jugueteo de cantar juntos y por separado le encantó a los regios y también celebraron lo bromista que estuvo la protagonista de telenovelas, mientras que Mijares se mostró más serio y discreto."Sabes qué pasa, que yo era fan (de Manuel) desde chiquilla y tú no me hacías en el mundo". "Sí sabía", le respondió, "lo que pasa es que estaba chiquilina, ella tenía 17 años".

Lucero hasta lo evidenció frente a todos diciendo que él ni siquiera se había aprendido sus canciones. Verdad o mentira, Mijares ya se tuvo que aprender los temas de Lucero para este show porque la acompañó con sus "Tácticas de Guerra". Todo en el concierto fue buena onda y fiesta, como cuando apareció el mariachi para acompañar a "La Novia de América".

Pero más tarde todo aquel romanticismo que se respiró en el recinto, se volvió algarabía, gritos y rechiflas al momento en el que Mijares entonó los primeros versos de su canción "Si Me Tenías". De pronto ella apareció para interrumpirlo y bromear diciéndole que habían quedado de no cantarla, pero si lo hicieron y a dueto.

Ese fue el tono del show, música y bromas que le dieron un toque dinámico. Aunque el título de la gira es Lucero & Mijares: Hasta Que Se Nos Hizo, para quienes aplicó el nombre del show fue para el público, porque a 11 años de su divorcio, por fin se les hizo verlos cantar juntos en el escenario.

