Lucero presume cuerpazo en entallado vestido y hace reaccionar a Mijares

Cada semana, Lucero impacta con su belleza en “El retador” y el pasado fin de semana no fue la excepción pues a sus 52 años presumió tremendo cuerpazo en entallado vestido de sirena, provocando suspiros entre los televidentes y los internautas.

La protagonista de “Cuando llega el amor”, telenovela producida por Carla Estrada para Televisa, hizo reaccionar hasta a Mijares con su impresionante atuendo, con el cual también resaltó un collar artesanal para celebrar a México, dejando con la boca abierta a todos, incluido su ex esposo.

Como jueza de “El retador”, Lucero ha demostrado que es una de las artistas más bellas del medio del espectáculo nacional y hace honor a su mote de la “Novia de América” al destacar su cuerpazo con un entallado vestido negro que acentuó sus curvas de manera sensacional.

La prenda que lució Lucero en uno de los programas de “El retador” fue diseñada por Laura Arrieta, que también ha vestido a la actriz y cantante en ocasiones anteriores, como con el atuendo blanco y azul de pronunciado escote que presumió en el estreno del reality show de Televisa.

Con la habitual simpatía que la caracteriza, la intérprete de “Electricidad” presumió su outfit no sólo en la pista de “El retador“, sino que también compartió algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, desatando cientos de piropos por parte de sus 3.4 millones de seguidores.

“Me encanta este outfit y como cada domingo: ¡gracias a mi Glam Team en este episodio de #ElRetador! ¿Qué tal el súper collar totalmente mexicano? ¡Amé!”, escribió Lucero junto con las imágenes, resaltando el impresionante accesorio que colgaba de su cuello y llegaba hasta la cintura.

El vestido en cuestión era en color negro y cuello debajo de los hombros, totalmente ceñido a su cuerpo con un corte sirena que se abría en la parte de las rodillas en una falda amplia; la actriz redondeo su look con el cabello suelto, con ondas y de raya de lado, luciendo su espectacular sonrisa y arrebatando suspiros.

“En buen plan bájale a tu perfección porque me va a dar algo“, “Noooo, pero qué preciosa, estoy enamorada“, “La más guapa“, “Perfecta“, “¡Ese look!“, “Toda una diosa“, “¿No se han dado cuenta que siempre combinan sus outfits Lucero y Mijares?“, “Una reina”, “Mi ‘Novia de América’”, “La más linda del mundo mundial y sus alrededores”, “Amando mucho este outfit”, “Bellísima, mi adorada, y el collar, espectacular”, fueron algunas de las impresiones que causó la artista mexicana.

Es que Lucero no sólo arrebató suspiros en el escenario de “El retador”, donde acaparó todas las miradas incluidas las de Mijares, quien no pudo dejar pasar por alto admirar la belleza de su ex esposa, con quien, dicho sea de paso, lleva una excelente relación de amistad.

