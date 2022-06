Lucerito Mijares modela un jumpsuit ideal para definir la figura y desata una ola de críticas

Tras proclamarse como una de las jovénes artistas mexicanas más queridas y talentosas del medio del entretenimiento, ahora Lucerito Mijares sorprendió a sus millones de seguidores al lucir en una reciente sesión de fotos un jumpsuit ideal para definir la figura, el cual la hizo verse más delgada.

Recientemente la hija de Manuel Mijares posó por primera vez junto a su madre para la revista Quién, en su edición de junio, donde ambas dejaron con las boca abierta a sus fans por las prendas con las que posaron. Pero, fue sin duda, Lucerito Mijares la que se robó toda la atención tras destacar su belleza mientras lucir un jumpsuit muy acorde a su edad, sin embargo, desató una ola de críticas en redes sociales.

Fue a través de su perfil de Instagram que Lucero se mostró orgullosa de su hija y compartió algunas imágenes de lo que fue la sesión de fotos, generando todo tipo de comentarios, especialmente para Lucerito Mijares, pues los usuarios aseguraron que se pasaron en el retoque de la joven promesa.

“Se pasaron con el retoque de Lucero Mijares. Ella es hermosa cómo está”, "Se ve rara esa edición de foto", " Cañón el photoshop para la hija! Vaya manera de ser "inclusivos" ", No se parecen", " Yaaa basta pongan fotos reales !!!basta de tanto retoque vayan a su instagram de la pequeña lucero y verán la realidad " fueron algunos de los comentarios negativos que la hija de Manuel Mijares recibió, sin embargo, los comentarios positivos vencieron a los comentarios malintencionados.

Cabe mencionar que además de que las famosas demostraron que son poseedoras de una inigualable belleza y carisma, también hablaron precisamente de la ola de críticas y comparaciones que están a la orden del día.

“Nadie está preparado para recibir a diario ofensas ni humillaciones tan horribles, pero es parte de un oficio. Mi hija no es mi copia y no lo quiere ser, las comparaciones la tienen sin cuidado. Yo le digo que se ponga caparazón de tortuguita y se unte mantequilla para que se le resbalen las cosas malas" , fueron las palabras de la artista de 51 años respecto a la personalidad de su hija.

Por su parte, Lucerito Mijares, aseguró que ella comprende perfectamente que al ser figura pública se expone a constantes críticas, sin embargo, tiene a la mejor maestra para que le diga cómo debe lidiar con estás.

"En ocasiones, la gente suele ser muy cruel. Me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a los malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo, y si no, lo desecho y no me clavo en eso", externó la también hija de Manuel Mijares.

