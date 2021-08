Demi Rose luce piernotas mientras toma baño de sol en Ibiza, España

Tras vivir al nivel del Mar Mediterráneo, la modelo británica Demi Rose no pierde oportunidad de mostrar su exuberante figura y no sólo eso, sino que además, la presume a través de sus más atrevidas postales que cuelga de sus redes sociales; como en la que apareció luciendo piernotas mientras tomaba un baño de sol en Ibiza, España.

Hace un par de días, Demi Rose compartió dicha postal, en la que se le ve muy a gusto, y disfrutando del cálido clima que oscila entre 20 y 30 grados centígrados, temperatura idónea para tomar baños de sol que incluso le sirven para broncear su piel.

Aunque a decir verdad, Demi Rose no solo aprovecha el sol del verano para lucirse frente al mar o una piscina, pues pareciera que para la británica de 26 años no existe el invierno debido a que constantemente desafía a las temperaturas más bajas que marca el termómetro, para lucir sus exuberantes atributos.

A través de su perfil personal de Instagram, fue que la top model mostró cuerpazo a sus más de 17.1 millones de seguidores, resaltando una de sus piernas más que la otra, desde el glúteo hasta la punta del pie; lo que nuevamente ha causado alegría y furor entre su audiencia virtual.

"Tranquila @prettylittlething", escribió la británica dejando un corazón color naranja, que hace referencia al traje de baño con 'vivos' del color y el sombrero color mandarina que trae puesto, que por supuesto, son parte de la colección de verano de la firma Pretty Little Thing, para la que Demi Rose trabaja.

Motivo suficiente para que tras lucir encantadora cubriendo un poco de su cara con el sombrero y luciendo pierna a todo lo que da, sus fanáticos se dispusieran a dejarle (hasta el momento), más de 2,140 mensajes que se leen en los comentarios, tales como:

"Demiiiii!! You are the view girl!!!" (Demiiiiii !! ¡¡¡Eres la chica de la vista!!!), "Lolll I love this!!!" (Lolll me encanta esto!!!), "Awesome beauty" (Belleza asombrosa), "Nice post" (Buena foto), "Gorgeous" (Preciosa) o "Perfecta".

Por otro lado, Demi Rose ha logrado impactar con su belleza y sensualidad y sencillez, a Danny Desantos (su fotógrafo de cabecera) y a 250,367 usuarios más de Instagram.

