Luce irresistible Demi Rose tras posar con vestido traslúcido de encaje

Su actual estancia en Malibú, California ha hecho a la modelo Demi Rose ¡lucir irresistible! y es que tras posar con vestido traslúcido de encaje, indudablemente la británica acaparó miradas. Luego de una serie de postales en la que la top model no ha dejado mucho a la imaginación, eligió un vestido que por si fuera poco el mini diseño que tiene, además deja ver más de la cuenta.

El outfit que Demi Rose eligió para tomarse algunas postales que más tarde compartiría en su cuenta de Instagram, están tomadas en un acogedor chalet en el que la británica de 26 años se hospeda en el alejado lugar de California y al filo de la playa y el mar del Océano Pacífico en su parte Este.

El vestidito color negro de encaje que vistió la top model sirvió para hipnotizar a sus más de 18.6 millones de seguidores de Instagram, pues fueron por lo menos tercia de fotos con las que la británica volvió a conquistar.

Sentada en la superficie de la mesa del comedor, Demi derrochó estilo propio y glamour, pues así lo dejó ver con al descricpión de su publicación del pasado martes 9 de noviembre, que antecedió a otros posts igual o más atrevidos.

"Glamping", (Campando con glamour) se lee, a la par de 3,715 mensajes que hasta el momento ha recibido y 383,213 corazones rojos propinados luego de su tercia de instantáneas en las que dicho sea de paso, ha derrochado también sensualidad como sólo ella sabe hacerlo.

"I got excited" (Estoy emocionado), "Your so cute" (Eres tan linda), "Nice post" (Buena publicación), "Gorgeous as always" (Preciosa como siempre), "Amazing" (Increíble), "Fabulous" (Fabulosa), "You are such a beautiful woman Demi" (Eres una mujer tan hermosa Demi), son algunos de los tantos comentarios que h recibido la británica; por otro lado se lee:

"Beautiful stilist cute pretty lady" (Señora bonita linda estilista hermosa), "Pretty" (Bonita) "Mommy" (Mami); pues los sentimientos que la británica provoca en sus seguidores de todo el mundo, son difíciles de esconder y de evitar decirlos.

La británica aún continúa en las cosas del Este de Estados Unidos... ¿Qué será lo que prepara Demi Rose para los próximos días? Habrá que estar muy pendiente para ver las siguientes aventuras de la británica.

