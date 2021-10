Luce fabulosa Jennifer Lopez con outfit café de cuero este otoño

Con su llegada, el mes de octubre trajo consigo la tendencia de la moda, ideal para lucir este otoño y la cantante Jennifer Lopez no reparó en lucir fabulosa con un outfit café de cuero esta temporada del año que anuncia la llegada de invierno.

Y para dar cuenta de ello, fue el pasado lunes 11 de octubre, que la neoyorquina dejó con la boca abierta a más de uno al verla lucir así de fabulosa. Y es que, aunque normalmente Jennifer Lopez muestra cuerpazo con diminutos vestuarios y transparencias, esta vez, la novia de Ben Affleck hizo todo lo contrario.

Fue con un traje otoñal, que JLo diera la bienvenida a la estación al modelar frente a la cámara con un traje de falda larga semi recta con pretina y hebilla de metal, así como una singular gabardina de manga larga abierta y con botones muy grandes en su diseño.

Además, la intérprete de "Cambia el Paso" (2021), también lució unas botas largas del mismo tono de café chocolate, así como una blusa pegada al cuerpo de manga larga y cuello alto color negro. Los lentes de sol, la cola de caballo y las arracadas doradas, no fueron la excepción en dicho outfit otoñal.

La cereza del pastel, fue un bolso café del mismo tono que se pierde entre la vestimenta de Jennifer Lopez, quien ha fascinado a sus 180 millones de seguidores en Instagram. Pues luego de haber publicado el clip en el que sale modelando en todo su esplendor, la también empresaria de la moda, ha logrado reunir alrededor de 722,500 corazones rojos y se pueden leer no menos de 8,360 comentarios.

Con el tema "Shivers" del cantante británico Ed Sheeran de fondo, la también estrella de cine se dispuso a modelar sin dejar detalle frente a la cámara mientras escribió: "Autumn vibes" (Vibraciones de otoño), más las clásicas hojas que se caen de los árboles.

Además, y por si fuera poco, Jennifer Lopez lució como la mujer empoderada que es al convertirse en una de las estrellas de talla internacional más famosas de Nueva York, de raíces puertorriqueñas. Entre algunos comentarios se lee: "Stunning" (Impresionante), "OH YES WHERE IS SHE GOING" (Oh, sí, ¿a dónde vas?), "QUEEN" (Reina), "LOVE OF MY LIFE" (Amor de mi vida), entre muchos otros.

No hay que olvidar que no es la primera vez de esta temporada que JLo luce así de fantástica con un outfit que encaja a la perfección con el cálido otoño y frío invierno que se avecina, pues recientemente se lució con un outfit de cuadros beige y azul turquesa con el que sin duda, dejó atónitos a sus fanáticos.

