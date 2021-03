Luce como muñequita, Daniella Chávez acerca sus encantos a la cámara

La cantante Daniella Chávez ¡anda desatada!, pues en sus últimas publicaciones de sus redes sociales, ha lucido más provocativa de lo común al enseñar sus pronunciadas curvas a través de la cámara de su celular en un ángulo muy cercano, como lo hizo recientemente; por lo que una vez más mostró sus encantos que la hacían verse como una muñequita.

La también modelo, dejó boquiabiertos a sus más de 13.9 millones de seguidores alrededor del mundo, al posar desde uno de sus mejores ángulos con el que además lució piel de durazno y sus exuberantes encantos como ya lo ha hecho otras veces con micro bikinis que casi no dejan nada a la imaginación.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Daniella Chávez mostró su belleza en un parque donde tenía planeado un picnic, con alguien del que no dio ni la más mínima pista en su comentario; aunque sí etiquetó a la firma que diseñó su sombrero:

"Moments por más Lunes así D.Q . @ericjavits", escribió la celebridad chilena, no sin antes postear algunas imágenes como un corazón blanco, un par de copas con champagne y un sombrerito muy coqueto.

Y al ver a la modelo posar con elegancia mientras fabricaba un mundo de fantasía lleno de paz y mucho glamour, fue la firma del sombrero que la celebridad traía puesto en su última publicación de su perfil de Instagram.

"Bella y chilena", "Preciosa", "Muñequita", "Delight" (Deleite), "You are perfect" (Eres perfecta), "Bella", "Hermosa", se leen en los primeros comentarios, pues sus fanáticos no pudieron dejar de dejarle un mensaje o algunos corazones rojos.

Y es que, no es para menos, pues Daniella Chávez luce un sensual escote con un atuendo floreado en tonos rosa viejo, con el que tampoco deja mucho a la imaginación; sin embargo, esta vez no apareció tan destapada como en otras ocasiones.

Además, el clip que compartió la también cantante, se puede escuchar de fondo, la clásica canción francesa La Vie en Rose, ha logrado un total de 45,863 'me gusta' y se pueden leer al menos 800 comentarios.

Por otro lado, el maquillaje que utilizó la chilena para lucir su belleza y su outfit más chic, se ve natural, pues Daniella es fanática de dar realce a su hermosura con tonos marrones y nude. Los tonos rosas también son de su preferencia, por lo que normalmente luce fresca y muy juvenil.