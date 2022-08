Lourdes Munguía intenta opacarla pero ¡le hace los mandados a Maribel Guardia!

La actriz Lourdes Munguía confirma su belleza tras posar enfundada en un elegante vestido negro con sutil abertura e intenta opacar a su colega Maribel Guardia pero ella no se deja y se luce como ¡la chica de rojo!, por lo que su amiga, ¡le hace los mandados!

Y es que, aunque Lourdes Munguía no le pide nada a Maribel Guardia con un año menos de edad y una belleza sinigual, esta vez la costarricense se la habría llevado de calle tras posar con un excepcional outfit rojo que termina mostrando de más los atributos de la veterana actriz.

Durante los primeros días de agosto, Lourdes Munguía, actriz de telenovelas como "Abismo de Pasión" (2012), compartió una foto en su perfil de Instagram, en la que se le ve luciendo un elegante vestido negro entallado que acompañó con un par de tacones negros que hicieron juego con el atuendo, describiendo:

¡Le hace los mandados!

"Nada es perfecto, por eso el lápiz tiene borrador. #looktheday @ronaldoanzuresmx #fashion #vestidos #zapatos #actress #actitude" y con la modestia a parte, la actriz fitness mexicana que ha coincidido en varios proyectos con la costarricense, hizo ver que si alguien le viera algún detalle, pueden corregirlo.

Y entre los más de 460 mensajes que Lourdes Munguía recibió, se lee un chico poema que enuncia: "Wowowowo Wowowowo súper Mega Ultra wowowowo deslumbras y Cautivas con tu hermosura Eres una Radiante Diosa preciosa de Ensueño Todo Un hermoso y Bellísimo poema de belleza y hermosura Eres el sueño más hermoso lindo bello sueño hecho realidad me Encantas Muchísimo me gustas muchísimo me Fascinas muchísimo y dicen que el amor a primera vista no Existe y yo siempre que te miro me Enamoró más y más de ti no se que me diste que no puedo dejar de pensar en ti tú ocupas todos mis pensamientos me Encantas me Gustas me Fascinas Muchísimo Estoy perdidamente y profundamente Enamorado de ti me tienes loco de amor por ti Muero de amor por ti Me Estoy Muriendo de amor por ti que tengas un hermoso miércoles tan hermoso como tu cuídate mucho por favor Eres muy importante para mi Te Quiero Te amo Te Adoro mucho Tú Eres Mi Adoración Tú eres mi sueño hecho realidad besos abrazos bendiciones Loveyou Loveyou Loveyou Loveyou".

Por su parte, Maribel Guardia posó con un vestido rojo carmín en modo mini falta y con el que dejó ver las del millón con unos tacones idénticos a los de Lourdes pero en color rojos, pues esta vez, pese a que posaron con vestidos de diferente color, ambas hicieron contraste con sus espectaculares outfits.

"La felicidad es a veces como los lentes… Los buscas, los buscas y los buscas, y resulta que los llevas puestos. #feliz #martes #look @boga_boutique_mr", escribió esta vez, la madre de Julián Figueroa, haciendo referencia -aprovechándose de su belleza-, que muchos son felices y no lo saben.

Y mientras famosas como Adriana Fonseca o la actriz peruana Olga Zumarán le hicieron ver su admiración, otros de sus fans escribieron: "No te apures... tú sigues hermosa y radiante... larga vida para la reina, la #1, la mejor, LA DIOSA DEL GRAN #CineDeFicheras; ese género muy de acuerdo a ti, hermosaaa".

O "Recuerda que incluso en un día lluvioso, una sonrisa en tu rostro lo hace maravilloso!!! Buenos días, feliz martes. Que tengas un buen día!!! Cuídate!!!Te Quiero".

