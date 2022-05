Lourdes Munguía demuestra que tiene lo suyo y opaca Maribel Guardia con cuerpazo

Aunque Maribel Guardia es una de las actrices más privilegiadas del medio del espectáculo mexicano y extranjero por el cuerpazo que posee, no es la única diva que después de los 60 años de edad luce así de joven y bella, pues su amiga, su colega Lourdes Munguía demuestra que tiene lo suyo y opacó a la costarricense tras lucir cuerpazo con un vestido al cuerpo en color rosa fucsia.

Y es que, como lo hiciera la propia costarricense el pasado martes, Lourdes Munguía también modeló un atuendo color rosa fucsia con una pose que la hace ver toda una diva e incluso, podría estarle 'dando picones' a su amiga Maribel Guarida, quien por cierto, no hay día que no modele para sus fanáticos.

Pues la actriz mexicana de 60 años, compañera de Maribel Guardia de varias aventuras del cine mexicano, se lució en su máximo esplendor con un vestido pegadito al cuerpo con el que demuestra que evitar comer carbohidratos, le ha surtido un buen efecto, un abdomen plano y estilizado como muy pocas famosas y mujeres en general tienen después de los 60 años.

¿Coincidencia en el color del outfit?

La actriz de la telenovela "Cuando Me Enamoro" (2010), utilizó su cuenta de Instagram en la que compartió una de sus últimas publicaciones en la que luce sentada en una banca de madera, con todo y zapatillas puestas.

Y como comúnmente lo hace Maribel Guardia, ella también lanzó una frase filosófica: "Una mujer valiente no es aquella que nunca siente miedo; sino aquella que a pesar de sentir miedo se atreve a seguir adelante. #lookoftheday @ronaldoanzuresmx #fashion #zapatos #actress #femenina #mujer #moda #vestidos".

Lourdes Munguía es una de las mujeres más bellas del medio artístico, no obstante, debido a que nada es casualidad en la vida, ha sido la propia actriz, quien ha dicho que no come ni una de pan debido a que es un alimento que no sirve para el cuerpo y lo que es más, cuando siente que se ha salido de su estricto orden alimenticio, se desintoxica tomando jugo verde en las mañanas.

Además, no deja de ejercitarse en casa con rutinas que le han dado como resultado por muchos años esa figura tan envidiable que tiene, que por supuesto, la llevan también a lucir esa piel de porcelana que muchas mujeres quisieran tener llegados los 60 años.

Por su parte, Maribel Guardia también posó con un vestido del mismo tono con el que arrancó suspiros y volvió a lucirse una vez más ante los ojos de sus fanáticos de Instagram como suele hacerlo siempre. Y en la descripción de su post se lee: "La vida no tiene sentido, se lo das tú con lo que hagas, con lo que te apasione, con tu actitud y alegría. #look @ivc_collection".

Refiriéndose con ello, a que la vida por sí sola no tiene valor o un triunfo si las personas no hacen nada por esforzarse para ser felices y tener logros.

