Lourdes Munguía, contra la belleza de Maribel Guardia luciendo vestidito azul

Aunque son amigas desde hace décadas, su belleza y entereza que poseen a su edad, no les quita que el público las haga competir o las compare; se trata de las famosas actrices Lourdes Munguía, quien compitió contra la belleza inigualable de Maribel Guardia, quienes además son muy amigas, casi hermanas de la vida, con un vestidazo azul rey.

Y es que el pasado domingo 8 de mayo, Lourdes Munguía utilizó su cuenta de Instagram para demostrar que aunque no tiene hijos, es una de las mamacitas más codiciadas del medio del espectáculo, y una de las famosas que mejor figura tiene.

En dicha postal, se le puede ver luciendo un vestido pegado al cuerpo color azul rey que le hace además, resaltar sus envidiables curvas y su esbelta figura. Al pie de la fotografía, la colega y amiga de Maribel Guardia escribió:

Lee también: Como Maribel Guardia pero con años menos, Demi Rose luce piernón en bikini verde

"Respira, sonríe y haz lo mejor que puedas, sólo basta tu buena actitud para ser feliz. #lookoftheday @ronaldoanzuresmx #fashion #mujer #vestidos #femenina #love #dressup #life #enjoy #behappy #actress #actitude #sunday #smile".

Pues además de bella, Lourdes Munguía lució glamorosa con el vestido de Of The Day, modelando un precioso diseño de Ronaldo Anzures que complementó a la perfección con un par de zapatillas escotadas del mismo tono del vestido, lo que la habría puesto a competir con su amiga Maribel Guardia.

Lee también: Tras intentos de Maribel Guardia en TikTok, Lourdes Munguía se la lleva de calle moviendo caderas

Por su parte, la costarricense de 62 años de edad, ha vuelto a causar estragos entre sus millones de fans, tras haber compartido una postal en la que luce vieja pero con un cuerpazo de diosa. Y es que, se trata del personaje de villana que hace en la serie "ALBERTANO Contra los Mostros" bajo el nombre de Dolores 'Lola' D'Bo, cuya misión es permanecer siempre joven y bella y para eso, se valdrá de miles de artimañas para lograrlo.

También fue el pasado domingo 8 de mayo que Maribel Guardia compartiera dicha foto en la que aparece luciendo un atuendo tatuado a la piel que obedece a un par de leggings y un body -o un body suit completo- colo negro con detalles de franjas rojos, ideal para la villana que interpreta.

"No te pierdas hoy @albertanocontralosmostros. Va a estar terrorífico... A las 7:30 por @canalestrellas... Feliz Domingo" se lee la descripción de la actriz en Instagram.

No obstante, aunque ambas estrellas han sido muy halagadas por sus seguidores, también han logrado ser comparadas por quienes siguen sus carreras muy de cerca y se podría llegar a la conclusión de que no hay a quién irle, pues tanto Lourdes de 61, como Maribel Guardia de 62 años, se dan un mano a mano con tanta belleza reunida.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!