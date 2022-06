Los vestidos con los que Maribel Guardia restriega a Lourdes Munguía que tiene mejor figura

Desde toda la vida han sido unas de las mejores amigas del medio del espectáculo, y tienen muchas cosas en común, como su estricta alimentación así como las citas diarias al gimnasio para conservar el cuerpazo que poseen; no obstante, hay algo que las separa una de la otra y es que Maribel Guardia podría haber restregado a Lourdes Munguía que tiene mejor figura que ella.

Pues no son una ni dos, sino varias veces las que ambas se han lucido ante las cámaras en sus diversos encuentros en restaurantes de la Ciudad de México para "lavar ropa" como lo ha dicho la costarricense luego de su última reunión en la que ambas se informaron sobre muchas cosas debido al tiempo que no tenían de verse.

Y es en esos encuentros, cuando Maribel Guardia y Lourdes Munguía parecen estar jugando competencias por definir quién es la más bella o quién se ve más joven y sobre todo, quién posee el mejor cuerpo, pues a decir verdad, ninguna de las dos "se deja" de la otra.

Lee también: Bañadores con los que Maribel Guardia le da batalla a Marlene Favela

De diferentes modelos y colores, son los diversos outfits que tanto Lourdes Munguía como Maribel Guardia han lucido en cada reunión; no obstante, la costarricense se llevaría el titulo de la más acinturada debido a que, además de pertenecer a la tercera edad, le lleva dos años de vida a la también actriz de telenovelas.

En uno de sus encuentros en septiembre de 2020 (en plena pandemia), las celebridades se dejaron ver para pasar una tarde contándose los últimos "chismes" y poniéndose al día. Y mientras Munguía lució un vestido azul rey con detalles de transparencias en cuello y mangas, Maribel se la llevó de calle con un atuendo negro con flecos y por si fuera poco, resaltó su cintura con un ajustado cinturón.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen prominentes curvas desde la cama

La siguiente ocasión sería cuando ambas celebridades de la televisión mexicana abarrotaron de 'likes' cuando se vieron en un fastuoso restaurante de la zona de San Ángel de la Ciudad de México, y esta vez se habrían puesto de acuerdo, tras modelar ambas un vestido color rosa fucsia súper pegadito, siendo la envidia de muchas de las mujeres que mayor, igual o menor edad que ellas, pues no cualquiera a su edad pueden darse el lujo de presumir sus delineadas siluetas con vestidos como untados a la piel.

Y días después, ambas volvieron a hacer de las suyas en la mansión de Maribel Guardia tras tener a Lourdes Munguía como invitada de su programa de Facebook, dejando claro que como ellas no hay dos y que el vestido azul rey que a la actriz de "Corona de Lágrimas" (2012), no le duele nada tras mostrar su abdomen más plano enfundado en ese vestido de corte cruzado y algunos estoperoles. Pues ni el vestido rojo pasión de Lourdes Munguía pudo contra la belleza de la costarricense.

Y como éstas, muchas otras fotos más indican que Maribel y Lourdes son únicas en el ambiente artístico de México y el mundo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!