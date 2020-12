Los privilegios de los que goza Eleazar en la cárcel; habla con Tefi

A más de un mes de que Eleazar N fuera deteniddo por las autoridades policiacas tras agredir a su novia, Tefi Valenzuela, hace un par de horas se reveló que supuestamente el actor de Televisa goza de algunos privilegios mientras está en la cárcel. Y es que en una reciente entrevista a la revista TVyNovelas, Fran Valenzuela, hermano de la modelo contó que Eleazar se comunica con su familiar.

Valenzuela señaló que Eleazar N supuestamente tenía acceso a un celular desde prisión y que desde ahí le enviaba mensajes a Tefi donde le pedía que lo perdonara, razón, por la que según el joven su hermana se siente amenazada y con miedo.

“Mi hermana está sola y me da miedo… ¿cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento? A mi hermana le ha estado diciendo, ‘soluciona las cosas’, y ni siquiera ha existido el arrepentimiento de parte de él. Él cree que no ha hecho nada malo, le dice ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!”, dijo.

Lee también: Le llueve sobre mojado a Eleazar N; Michelson se va contra él

El joven señaló que lo que más le asombra es que Eleazar tenga la desfachatez de pedirle perdón a su hermana por el daño que le causó y eso es lo que más le duele a su familiar ya no demuestra que está arrepentido. Valenzuela confesó que desde que Eleazar amenazó a su hermana, ella vive con miedo e incluso cuando fue detenido, Tefi recibió un mensaje del actor en donde le señaló que lo iba ayudar un familiar poderoso.

“(En su meomento) le dijo: ‘Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!’ Lógicamente lo primero que yo hice fue regresarme a vivir con ella. Cuando hubo un ofrecimiento de ‘vamos a arreglar las cosas, ¿qué quieres?’, mi hermana en ningún momento aceptó porque no necesitaba nada. Yo ahorita estoy solucionando las cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar", dijo.

Fran señaló que su hermana vive aterrada pese a que el actor esté en prisión por lo que tiene miedo hasta de salir a la calle. "Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño”, finalizó.

Eleazar N no es el único famoso que se ha visto envuelto en un problema como este y que han dañado su imagen y su carrera, pues recordemos que Livia Brito, Eduardo Yáñez y Pablo Lyle, son algunos de los artistas que han enfrentando una situación similar.