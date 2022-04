Los elegantes outfits de Maribel Guardia que inspiran a las mujeres a ir al gym

Sesenta y dos; sí esos son los años de vida que tiene la actriz Maribel Guardia y a sus más de seis años de vida, estos son dos de los elegantes outfits que la costarricense luce puestos y que sin lugar a dudas, inspiran a las mujeres a ir al gym; pues no cualquiera llega a la tercera edad luciendo ese ¡cuerpazo!

Pues tras dejarse ver como una mujer vieja y descuidada pero con un cuerpazo en la presentación del programa de televisión "ALBERTANO Contra los Mostros" que se estrenará el próximo domingo 17 de abril, Maribel Guardia volvió a hacer de las suyas y acaparó las miradas a través de su cuenta de Instagram con dos publicaciones más, sumadas a su visitado perfil.

El primero de estos, fue un jumpsuit color amarillo que la esposa del abogado Marco Chacón lució al cuerpo -un tanto ajustado- de corte capri, escote cruzado y manga arriba del codo, con un lazo rodeando su diminuto contorno, como cinturón, que acompañó con un sombrero y unas zapatillas escotadas del mismo color.

Y cuya descripción se lee: "Levántate y resplandece, porque Dios está contigo. #look @klaudethcollection", pues vaya que Maribel deslumbró como un sol resplandeciente tras la alegría que despierta el color amarillo y los tonos rosados y verdes que forman parte del atuendo.

Lo que sí es un hecho, es que la actriz de "Corona de Esperanzas" (2022), lució su figura curvilínea y dejó ver cada parte de su cuerpo en su lugar, además de su carisma y belleza. Pero no sería el único outfit con el que la tica impresionó a sus seguidores: pues el pasado jueves, la también madre de Julián Figueroa, no se perdió la oportunidad de lucir espectacular.

"Me regalan una sonrisa? #buenosdias!!! Dios los acompañe. Nos vemos en la noche en @tenorio_comico a las 8 pm @alexgouboy. #look @klaudethcollection", expresó Maribel a través de su publicación en la que lució un pantalón parejo color beige con detalles un poco más marrón, así como una blusa blanca de manga larga que le da mucha personalidad, y sus característicos tacones transparentes.

Y los comentarios en ambas publicaciones no se hicieron esperar, pues algunos de estos fueron respondidos a la reacción inmediata de los seguidores de la tica, como le llaman sus paisanos de Costa Rica: "Muy buenas tardes guarancandilla, tengas un buen jueves, amo tus outfits, son muy elegantes y hermosos... @maribelguardia".

"Cuánta salud", "Qué bien surtida está", "Divina como siempre, espero estéis disfrutando de este día... Eres un amor", "Estás hermosísima", "Qué bonita", son algunos de los mensajes generados a partir de su primera publicación.

"Muy buenos días guarancandilla tengas un buen viernes y un lindo fin de semana maravilloso, haz un live para tus fans @maribelguardia", "Hola buenos días, te ves bien hermosa waoooooooow", "Tu pedido es una orden, reina hermosa, Maribel Guardia TQM", y desde España: "Hola guapísima, gracias por compartir esa maravillosa sonrisa... Eres un amor, que tengas un excelente fin de semana", son más mensajes que denotan el cariño que le tienen a la actriz.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!