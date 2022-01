Lorna Cepeda, actriz de Betty, la fea, se luce en bañador a sus 51

No cabe duda que hay mujeres a las que el tiempo les hace los mandados y entre las famosas destaca Lorna Cepeda, la actriz que le dio vida a Patricia Fernández, “la Peliteñida”, en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, quien demostró que es como los buenos vinos.

A sus 51 años, Lorna Cepeda presumió sus curvas y se lució en bañador arriba de un yate, mientras disfrutaba de una tarde soleada a mar abierto y de los rayos del sol en su cuerpo, dejando claro que no se le mueve absolutamente y sigue tan sexy como cuando interpretó a Patricia hace ya más de dos décadas en el melodrama de RCN Televisión.

Muy segura de sí misma, la actriz de “Betty, la fea” dejó sin aliento a sus admiradores al lucir cuerpazo en bañador a sus 51, demostrando que la edad es sólo un número y que, en su caso, el tiempo no pasa por ella, pues está igualita a como cuando fue “la Peliteñida” en el melodrama colombiano.

Desde su perfil de Instagram, Lorna Cepeda compartió una serie de fotografías en las que posa con un traje de baño de dos piezas en colores rojo y negro, dejando ver una perfecta figura mientras se daba un chapuzón en el océano y difrutaba del clima.

Tras juguetear un rato en el agua, la actriz colombiana se tendió sobre el yate para aprovechar los rayos del sol y broncear su piel, presumiendo sus encantos en un top rojo de cuello halter y un bikini negro, dejando ver que está tan espectacular como la famosa “Peliteñida”.

Lorna Cepeda narró en breves líneas a sus fans su “Historia de un día en el mar”, el cual pasó junto con su pareja, y describió lo que se veía en las imágenes, mientras jugueteaba en el agua, pero sin duda, la foto que más llamó la atención es una donde posa recostada boca abajo luciendo cuerpazo en bikini.

“Historia de un día en el mar: 1. ¡Me voy a meter a nadar, que rica se ve el agua! 2. ¡Uy! No me vayas a meter, yo solita porque mis paticas ya tocaron el agua y esta helaaaadaaaaa! 3. Brrrrrrr brrrrrrrrrr que helajeeeeeeeeeeeeeee, ¡me congelé! 4. No importa, ¡miren como nado! 5. ¡Ay, ay, me entro agua por la nariz! 6. ¡¡¡Me estoy ahogandooooooooo!!! 7. Tranquila mi amor, yo te llevo al bote de nuevo. 8. ¿Pero no y que eres costeña? 9. No importa, baby, posa para la foto, ¡pa que vean que estábamos nadando! 10. Nombre, mejor me quedo arriba, ¡voy a dejar de inventar!”.

Los piropos para la actriz de 51 años no se hicieron esperar y en redes sociales todos quedaron enamorados de la espectacular belleza de Lorna Cepeda, quien deleitó la pupila de sus admiradores demostrando que el tiempo no pasa por ella.

“Jajajajaja, lo leí con tu voz y tus carcajadas”, “¡Dios bendito! Te queremos”, “¡Espectacular!”, “¡Me encantan esas historias detrás de las fotos!”, “Regia como siempre”, “¡Me ahogo, Marce, me ahogo! ¡¡Todo sea por que el tipo con plata me vuelva a llevar en el yate, Marce!! Es que no puedes dejar de ser Patricia nunca, es tu marca”, “Esta ‘Peliteñida’ consiguió marido rico”, “Cada vez que escribes estas historia no puedo evitar de leerlo en el acento de la ‘Peliteñida’, fueron algunas de las reacciones.

