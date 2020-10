Lorenzo Méndez revela: en mi matrimonio hubo faltas de respeto y mentiras

Después de varias semanas de especulaciones y dimes y diretes, Lorenzo Méndez -ex esposo de Chiquis Rivera- habló por primera vez de los detalles que han provocado que la hija de Jenni Rivera, haya tomado la decisión de separarse legalmente del cantante.

Fue en entrevista con Tanya Charry del programa de Univisión El Gorgo y la Flaca, que Lorenzo habló abiertamente de algunas situaciones que pasaron en su vida matrimonial y por las cuales, se pudo haber detonado el divorcio, lo que el propio cantante, no ha podido evitar, tras el nuevo romance de Chiquis con Jorge Cueva 'Mr. Tempo'.

Lorenzo empezó revelando que durante el pasado mes de junio, él tuvo que recurrir a un centro de rehabilitación ya que sus adicciones se habían hecho presente de nuevo en su vida. Por lo que se aisló por un mes. Y a su regreso, empezaron las peleas y discusiones con Chiquis.

Lo que ocasionó que fuera en el mismo mes de junio que Lorenzo se fuera a Texas para poner tierra de por medio y dar tiempo a que Chiquis estuviera más tranquila y así, poder retomar su relación amorosa; sin embargo, mientras en él todavía existía ese amor, parace ser que no así en ella.

"Fueron muchas cosas. Yo creo que inseguridades, falta de respeto, mentiras; hubo diferencias. Mi vida no estaba cuadrando, encasquetando con sus planes; los planes míos, planes personales, sueños míos, metas mías no estaban en su plan de vida", dijo el cantante del regional mexicano.

Pues Lorenzo reveló que él intuía que Chiquis no quería que él regresara a la música -cuando es lo que más le gusta hacer- y no por el propio hecho de la música, pues ella también es cantante, sino por lo que implica el mundo de la música, y dijo que eran propiamente inseguridades:

"Casi nadie sabe porque nunca lo he dicho, pero para hacerla feliz y hacerla segura llegué hasta a meterme a un centro de rehabilitación en el mes de junio... estuve un mes internado rehabilitarme. Al salir, decidí que siempre voy a ser mejor persona pase lo que pase... ¡mi meta es levantarme! y más si es para hacer a mi esposa feliz y tener paz interiormente, ahora sí que tomar al toro por los cuernos. Estuve con 10 personas; era un retiro espiritual, más que nada me reencontré con quién era Lorenzo Méndez".

El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, también contó que fue durante su salida del centro de rehabilitación cuando pudo arreglar sus diferencias de cualquier tipo -lo que coincidió con su contagio-; sin embargo, la paz matrimonial no duró reinó por mucho tiempo.

"Al salir vivimos una paz bien bonita, lamentablemente la paz no duró mucho tiempo. Empecé a platicar de mis planes, cosas que son importantes para mí, que me hacen sentir hombre... y no sé, tal vez no son los mismos planes de ella. Duramos como tres días (con diferencias) y cada vez que queríamos platicar no podíamos quebrar la línea de comunicación", reveló.

Lorenzo Méndez también dijo que la decisión de separarse definitivamente nunca fue un acuerdo de los dos, pues pese a sus últimas discusiones, él todavía tenía la seguridad de que podrían salvar su matrimonio.

Lorenzo Méndez revela: en mi matrimonio hubo faltas de respeto y mentiras. Foto: Instagram Chiquis Rivera

"Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo y en realidad no, yo soy una persona que siento que mi amor se merece, pero ella me dijo, después de dos días, que era mejor separarnos. Me acuerdo que lloré y le di un beso en la frente y le dije 'vamos a estar bien'. Agarré lo más que pude de mis cosas y me fui a Texas. Pasan estas semanas, yo tratando de dar espacio, pero yo creo que en su corazón ya era definitivo", dijo.

Por último, en lo que fue la primera parte de la entrevista, Lorenzo seguró que su único propósito era hacerla feliz y que ambos tenían sus errores y fantasmas, como todo mundo.

"Mi obsesión en estos últimos años era hacer a mi esposa feliz, por eso me perdí. Todos tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios traumas", finalizó.

Aunque Tanya Charry dijo que Lorenzo le confió que su error había sido salirse de casa. Este 27 de octubre, habrá una segunda parte de la charla con Lorenzo Méndez.

