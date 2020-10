Ante la reciente noticia que ha acaparado la atención de los medios nacionales y extranjeros, sobre la nueva relación de Chiquis Rivera, el cantante y su aún esposo Lorenzo Méndez ha reaccionado al hecho y tras lo innegable, el ex integrante de La Original Banda del Limón, utilizó sus redes sociales para hablar al respecto.

Fue en su cuenta oficial de Instagram cuyas fotos y vídeos han sido borrados repentinamente -tal y como lo hiciera en su momento su aún esposa-, que el cantante emitió su opinión de lo que está pasando en torno a la vida sentimental de Chiquis Rivera.

Hace menos de cuatro horas que, quien hace diez años participó junto a Lucero en "Soy tu Dueña", fue tajante en su opinión y externó su sentir con el siguiente mensaje:

"Lorenzo Méndez. Hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos".

Lorenzo Méndez reacciona a la nueva relación de Chiquis Rivera, su aún esposa. Foto: Historias de Instagram, Lorenzo Méndez

Pero por otro lado el famoso empresario jaliciense Jorge Cueva, alias 'Mr. Tempo', ofreció esta mañana, una conferencia de prensa para hablar de su relación con la hija de la fallecida Diva de la Banda, Jenni Rivera. Por lo que Lorenzo se pronunció al respecto.

Fue a través de un vídeo compartido por el programa de espectáculos "El Gordo y La Flaca" que Mr. Tempo es cuestionado en torno a si Lorenzo Méndez se está haciendo la víctima tras su separación con Chiquis Rivera, a lo que el famoso empresario contestó:

"Las cosas caen por su propio peso, no voy a decir nada"; sin embargo, Lorenzo respondió a la publicación diciendo: "Cuando te mande mensaje hace días lo negaste. Las cosas se dicen con huevos mijo... está buena la promo", y en otro mensaje respondió con une emoji llorando de risa y un payaso.

Mientras tanto, 'Mr. Tempo', dijo que aunque no hay nada serio en su relación con la aún casada cantante, no niega que le gusta mucho, por lo que deja ver que algo más pasó entre ambos:

"Somos amigos, ya socios… hay una bonita amistad y nos la pasamos muy bien… por respeto, ella es una mujer todavía casada, ya está separada legalmente, sí, me gusta, guapísima, a quién no le gusta la Chiquis… Nos la pasamos muy bien, fue una noche de tequilas… se dieron las cosas, ya vieron el video, entonces las imágenes hablan más que… lo que hace el tequila".

Por su parte, Chiquis Rivera dijo en su cuenta oficial de Twitter que tuvo la oportunidad de parar este nuevo escándalo en su vida, pero decidió no hacerlo. Así lo expresó: "Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. ¿Para qué? A mí me enseñaron a afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme".

Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. Para que? A mi me enseñaron afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme. — CHIQUIS (@Chiquis626) October 20, 2020

