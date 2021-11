Lorena Herrera supera a Yuri y Mónica Huarte en show de televisión

Después de llevar puesto el disfraz de "Sirena", personaje al que dio vida en la tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?", la actriz Lorena Herrera cautivó a los presentes y televidentes en la séptima gala del reality show, superando por mucho los outfits que vistieron Yuri y Mónica Huarte el domingo pasado.

Pues la sinaloense (de Sinaloa, México), se puso la playera de investigadora y junto a Yuri, Mónica Huarte, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, empezó a hacer sus pronósticos sobre qué famoso podría ocultarse debajo de los siete personajes que aún quedaban en el programa.

No obstante, dado el cuerpazo que posee, Lorena Herrera vistió muy sexy para asistir al reality show y superó a Yuri y Mónica, quienes prefirieron reservarse los escotes para otra ocasión.

Y este viernes, la también actriz de telenovelas recordó su participación en "¿Quién es la Máscara?", luego de compartir la postal a través de su cuenta de Instagram en la que se puede ver de pies a cabeza el outfit que lució frente al público presente y a Adrián Uribe quien realiza la conducción del reality show.

"#viernes y mi cuerpo lo sabe! Despertemos con la mejor actitud, esa que nos hace disfrutarlo todo, que nos hace ser amables, empáticos, entusiastas, pacientes, esa que nos lleva a dar y compartir lo que somos y tenemos, esa que nos hace ver la oportunidad para crecer en la adversidad, esa que nos hace sentir agradecimiento por todo lo que hay a nuestro alrededor! #felizviernes #felizfinde Gracias por estar aquí", escribió la sexy cantante.

Lorena Herrera asistió como una invitada seductora que impuso con su presencia al foro de televisión, pues la también villana de telenovela lució un mini vestido negro strapless de escote de corazón con peto bordado en lentejuelas con terminación en flecos.

Su melena rubia y alborotada hizo un contraste que resultó agradable a la vista de todos y combinó el outfit con un par de coquetas zapatillas con pedrería plateada y un par de aretes negros muy vistosos.

Y claro, sus colegas como la cubana Lis Vega, fue una de las que reaccionó a su postal del domingo pasado: "@lorenaherreraoficial hermosa... bendiciones eternas", "Muñeca preciosa", expresó Sandra Itzel, mientas que Wendy Braga la comparó con una muñeca que posé casi sus mismas dimensiones pero a escala: "Barbie hermosaaaaa" e Isabel Madow tampoco reparó en enviarle una tercia de corazones rojos.

"Wow wow y más wow, ESPLÉNDIDA, eres muy HERMOSA y CUERPAZO" o "Muy bonita Lorena", son parte de los casi cien mensajes que ha recibido la estrella de 54 años. También se pueden ver los 3,400 corazones rojos que ha recibido la estrella de televisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!