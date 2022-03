Luego de seguir figurando en los escenarios de la belleza y presenciar uno que otro evento de mujeres que deslumbran con su hermosura, la actriz Lorena Herrera impone con su belleza en strapless y coqueto guiño mientras se encuentra en un descanso.

Así lo dejó ver en una reciente publicación de su cuenta de Instagram en la que apareció muy coqueta en un vídeo que compartió el pasado 9 de marzo descansando sobre un sofá y con un gesto lleno de coquetería y seducción.

Y es que Lorena Herrera, oriunda de Mazatlán, Sinaloa, México, se valió de sus encantos y belleza para imponerse frente a la cámara para la que posó muy de cerca y cautivó con una angelical sonrisa y un giño de sus ojos azules.

Lee también: Lorena Herrera supera a Yuri y Mónica Huarte en show de televisión

La también cantante dijo estar en el camerino tras su participación de algún proyecto y pronto estaría perteneciendo al reality show "La Casa de los Famosos" de Telemundo, cuya participación supuestamente sería condicionada a no trabajar junto a la también actriz y cantante Ninel Conde con quien dijo, no lleva una buena relación; aunque haya dicho en entrevista con los medios que lo de su condición es sólo una broma.

"Un besito desde el camerino y mi agradecimiento por estar aquí y sus bellos comentarios. Mi Reflexión:

Qué el propósito de nuestra vida no sea solamente crecer profesionalmente, económicamente y sólo cosas materiales...", se lee en las primeras líneas de su descripción y agregó:

Lee también: Michelle Vieth y Lorena Herrera impresionadas con la belleza mexicana en elección de reinas

Que sea un crecimiento interior, ese en el cual trabajemos en pensar mejor, mas positivo y el mejor manejo de nuestras emociones! Se trata de manifestar la Consciencia Superior que es lo que Realmente Somos! #FelizMiércoles", viéndose enaltecida por sus fans, quienes agradecieron su buen gesto y la gran persona que es, además de bella y carismática.

"Muñeca", "Te quiero mucho", "Me encantan tus consejos, muy positivos y llenos de buena vibra!!!", "Saludos Lore, siempre bien hermosa....muy buena reflexión..", "Un besito es para mí?", "Hermosa reflexión. A tener en cuenta, besitos", "Tan bella y exótica como siempre", "Con olerte el pelo ya me conformaría", son algunos de los comentarios que la sinaloense de 55 años se ha ganado tras su post.

También se lee: "Hola, hola amorcito, cómo estás hermosa, mi amorcito; te amo, mi amor, saludos y bendiciones" o "SIN DUDA LA QUE ES LINDA ES LINDA!! CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER COMO TÚ". Al momento la también actriz de "Un Poquito Tuyo" (2019) de Imagen TV, ha logrado cautivar a alrededor de 6,500 seguidores y se pueden leer más de 171 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!