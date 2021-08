Lolita Ayala comparte foto de su juventud en bikini y la llenan de halagos

Gran furor ha causado la reconocida y querida periodista, Lolita Ayala en las redes sociales al mostrarse como muy pocas veces lo ha hecho a lo largo de su vida; en bikini. Y aunque evidentemente la foto se trata de su juventud sus fieles admiradores no dudaron en llenarla de halagos.

Fue a través de su perfil de Instagram que Lolita Ayala sorprendió a sus admiradores al presumir el cuerpazo y la belleza que tiene desde su juventud . La periodista, que tiene más de 45 años de trayectoria y que formó parte de las filas de Televisa, fue captada caminando por la orilla de una alberca mientras luce un bikini blanco con negro de dos piezas y unos lentes de sol.

Y es que nadie puede ser indiferente ante la belleza de la emblemática presentadora de noticias, pues a sus 70 sigue siendo una de las mujeres mejores conservadas del mundo del entretenimiento, eso dejando en claro que durante su juventud tenía un cuerpazo, pues basta ver la imagen en la que presume su esbelta figura, razón por la que no dudaba en presumirlo en bikinis.

Lee también: Tras cirugías, Sara Maldonado luce cuerpazo en entallada bata de seda

“Mood de agosto. Lolita Summer”. fue el texto con el que la filántropa mexicana escribió al pie de la imagen que hasta el momento cuenta con más de 6 mil Me gusta y diversos comentarios donde los usuarios llenan de halagos a la periodista por compartir tan sexy postal.

“Qué cuerpazo, siempre has sido bella y ahora más”, “Qué bella Lolita”, “Cuerpower”, “Hermosa señorona, lo bella le viene desde hace años. Tan linda como una rosa”, , “Abra su Only Fans”, , “Hermosísima dama, señora Dolores”, “Qué abdomen hasta la fecha, mi mayor admiración” “Se antoja”, “Ay, qué padre que se animó a usar traje de baño, a mí me daba tanta pena”, son algunos de los piropos que Lolita Ayala recibió al compartir la fotografía en donde aparece en bikini.

Cabe señalar que durante más de 30 años, Lolita Ayala formó parte de las filas de Televisa, informando a los televidentes en programas noticiosos como El Noticiero con Lolita Ayala y 24 horas al lado de Jacobo Zabludovsky, sin embargo, fue en el 2016 cuando la periodista anunció que había sido despedida.

Fue durante diversas entrevistas que la conductora reveló que la empresa de San Ángel la despidió de la manera más despota, razón por la que ella entró en depresión.

"Fue muy duro, muy difícil para mí, estar en Televisa 45 años trabajando todos los días, hasta con 3 noticieros diarios, y que de un día para otro nada más te digan que te quedas sin trabajo. Me dolió mucho porque Televisa no me trató como a una dama, me despidieron de una forma muy poco caballeros, sin darme ninguna explicación”, mencionó Lolita Ayala en su momento.

Lee también: Carolina Miranda revela sus secretos en crop top de encaje y mini short

“Lloraba todos los días, entré en depresión, extrañaba mi trabajo, a mis compañeros, pero ya pasó. No soy una persona que guarda rencores, sólo agradecimiento, feliz de servir a los que menos tienen con mi fundación ‘Sólo por Ayudar’”, expresó en su momento la conductora de televisión.

Síguenos en