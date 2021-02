¡Lo volvió a hacer! Dorismar sorprende con cuerpo de barbie en bicicleta

La modelo Dorismar, sigue más vigente que nunca en sus redes sociales, y para muestra basta un botón; pues así lo dejó ver recientemente en su cuenta oficial de Instagram, luciendo todo su cuerpo de barbie, al subirse a hacer ejercicio en una bicicleta estacionaria.

Y aunque en repetidas ocasiones la argentina ha maravillado con sus encantos a sus millones de fanáticos, esta vez, los lució más de cerca y con ¡al descubierto!... Pues sí, Dorismar presumió su figura fitness y reveló uno de sus secretos con los que ha logrado esa figura de infarto.

Dorismar disfrutó el momento en el que se subió a una bicicledta, mientras "vistió" un cómodo coordinado para hacer ejercicio en tono rosa brillante, con el que Dorismar lució toda su retaguardia, dejando muy poco a la imaginación. Pues en la publicación de este martes, se puede ver casi toda su anatomía, que movió a ritmo de música pop de Ashley Price; "Positions".

Leer también: Dorismar invita a ver más en su cuenta ONLY FANS ¡qué mujer!

"Workout" (Ejercicio), describió la también conductora del programa nocturno "Desmadrugados" de Televisa, por el que por supuesto, la modelo recibió cientos de mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios.

Y entre que la argentina de 45 años subía la temperatura de sus fanáticos del gremio masculinos, se lee: "Precio de tu onlyfans ya que no responde por mensaje interno: pasalo x aqui", solicitaba uno de sus fans, por los que Dorismar logró sentirse deseada.

"Súper guapa doña Dorismar, me regalas un beso por fa!!!", o "Quisiera ser el asiento de la bici", se lee entre los 1,032 comentarios; sin embargo, hubo uno que más que mensaje, parece una carta enviada por uno de sus más fervientes admiradores, y quien parece que podría dar su vida por ella.

Lee también: El detrás de cámaras de Aracely Arámbula ¡nunca antes visto!

"60 segundos... De manera urgente quiero amarte mi piel arde por no tocarte, esta pasión por la que muero necesita ahora que vengas a robarle. Te pido....solo un minuto... en 60 segundos podría hacerte feliz, podría cambiar tu mundo podrías morir por mí, no hay manera de escapar del fuego de tus ojos, que sin mirar queman y atraviesan mis labios rojos… te pido...solo un minuto, en 60 segundos correrías a mí si supieras la ternura que provoca tu nombre en mi pecho, si contaras mis palpitaciones cuando te dibujo en mi memoria, si por un minuto escucharas mis deseos...

En 60 segundos clavarías tus pupilas en las mías para quedarte inmóvil ahí. Si lograra que tus manos me rodearan si se fundiera una sola vez nuestra piel, si me penetraran tus deseos si saciaras la urgencia de mi ser... ten presente que si no me das ese minuto después ya no podrás venir... ...en 60 segundos habré muerto por ti.

Miedo de tu Amor. Tengo miedo de tu piel, porque me tiene atrapado como una mosca en la miel. Me dan pánico tus labios, porque después de besarlos, te juro cariño mío, lo dulce me sabe. Me da miedo tu mirada, bella, tibia, limpia, clara, porque al cruzarme con ella dentro de tus ojos vivos y fuera no existe nada más tengo miedo de perderte. Tengo miedo de quererte, porque después de probarte, vivir sin poder tenerte no es vida, es mil veces muerte. Nunca me olvides... Alejandro Sabido".

La publicación de Dorismar, con la que evidentemente logró arrancar los instintos más escondidos de los hombres, ha logrado ya 56,957 corazones rojos y muchísimas reproducciones, para ver una y otra vez los infartantes encantos que la modelo posee, sin un sólo gramo de celulitis, lo que hace que tenga una figura musculosa y ¡perfecta!