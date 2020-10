Lo que opina el papá de Belinda de Christian Nodal

Por primera vez, Ignacio Peregrín Gutiérrez, padre de Belinda habló del romance que tiene su hija con el cantante mexicano Christian Nodal. Como sabemos la intérprete de Amor a Primera Vista y el intérprete de Adiós Amor son la pareja del momento, y aunque su relación comenzó hace unos meses durante la segunda temporada del programa La Voz Azteca, Belinda y Nodal no han dejado de acaparar reflectores.

Es impresionante el cariño que los fans de Belinda y Christian les tienen, pese a que han sido duramente criticados por muchos, pues cada publicación que la pareja comparte rápidamente los vuelve tendencia en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, el padre de Belinda fue el que más acaparó los reflectores, pues durante la visita de su hija a Saltillo, Coahuila, el adulto habló de su yerno.

Fue el pasado miércoles cuando Belinda viajó con su familia para celebrar el cumpleaños de su madre, Belinda Schüll, sin embargo, lo que más llamó la atención es que llegó sola, Christian Nodal brilló por su ausencia. Como era de esperarse, los rumores de un posible distanciamiento entre la pareja no se hicieron esperar e incluso Belinda se negó a hablar con la prensa, pero el que no pudo guardar silencio fue su padre Ignacio.

El adulto dio breves detalles de la relación que sostiene su hija con el cantautor mexicano. Al ser cuestionado sobre "Qué le parece la relación de Belinda?, por lo que él respondió: “Muy bien”. “¿Ya se conocieron?”, cuestionaron los reporteros y contestó: “sí, sí”. Ignacio declaró que ya le dio el "visto bueno" al cantante e incluso que le parece fenomenal la pareja que hacen.

Fue el pasado 5 de agosto que Belinda y Nodal confirmaron su romance luego que se enamoraran durante su participación en el prograama La Voz. Nodal resultó ser el ganador del reality por lo que la pareja siguió acaparando titulares. Y aunque muchos han asegurado que la relación entre los cantantes sólo se trataba de un truco publicitario, la pareja se ha encargado de desmentir tales rumores pues no dudan en mostrarle al mundo a través de las redes sociales que su amor es sincero.

Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento. Foto Instagram

Pese a que Nodal y Belinda han decidieron mantener un poco más en privada su relación, la semana pasada el cantante compartió en Twitter un romántico mensaje para su novia. “Siempre en mi mente y pecho... ¡Literal!”, escribió.

Belinda y su nuevo look con el que enamoró más a Nodal

En unas de las stories de Instagram, Belinda se dejó ver con un nuevo look, esta vez en un tono rojo, sólo que no sabemos si fue una peluca, ya que agregó la frase “Pelirroja por una noche”, sus seguidores y fans, tomaron de manera muy positiva, el radical cambio de look.

Esto fue durante su estancia en el estado de Coahuila, ya que mostrando el momento en donde le cantan las mañanitas a su mamá, sus paseos en la ciudad, como ir al museo, la comida de la región y su visita hasta los viñedos que están en el norte del país.