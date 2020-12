Llora Rafael Amaya al verse envuelto por las sustancias dañinas

Recientemente se dio a conocer que el actor Rafael Amaya, quien interpretó al famoso personaje de Aurelio Casillas en "El Señor de los Cielos" en sus siete temporadas, ha estado recluido en una clínica de rehabilitación, en el estado de Sinaloa, México -propiedad del ex boxeador Julio César Chávez-, motivo por el que los fanáticos del actor, han estado muy pendientes de lo que pase en torno a su vida.

Y es que, tras haber desaparecido literalmente de las redes sociales y la vida pública, al actor se le ha visto en algunas ocasiones en la vía pública, situación que despierta la curiosidad y algunas sospechas entre sus seguidores.

Pero el histrión no actuó solo en su decisión de haber ingresado a la clínica de rehabilitación. Fue su compadre, el cantante del género Regional Mexicano Roberto Tapia, quien -al verlo tan mal-, decidió ayudarlo, internándolo para que tomara una serie de terapias tanto psicológicas como físicas.

Por su parte, la periodista Jessica Maldonado del noticiero ARV (Al Rojo Vivo) de Telemundo, tuvo una charla con el cantante para preguntarle sobre algunos detalles de la vida del actor, quien además es su compadre.

Sobre el cuestionamiento de Jessica a Roberto, sobre las condiciones en las que había encontrado al actor, éste contó que lo había encontrado en un hotel con algunas cervezas en la mano.

"Estaba en un hotel no muy bonito, no quiere decir que uno no pueda meterse a ese hotel, ¿no?, pero yo, conociendo a mi compadre que siempre (va) a los mejores hoteles (y pide) las mejores suites, y de repente llegar y verlo ahí, me dio tristeza y lo encontré con un seis de cerveza en la mano y en la otra mano un bote abierto... Y me dio mucho agüite verlo así, mal, la verdad lo vi muy mal. De verdad no creo que él hubiera aguantado mucho, de verdad te lo digo porque él ya estaba muy mal", empezó contando el cantante.

Jessica preguntó al intérprete de "Te voy a olvidar", qué le había dicho el actor que le hubiera llegado al corazón, mientras iban en camino a la clínica, y ésta fue la respuesta de Tapia:

"El venía llorando (diciendo) que él ya no quería drogarse, que ya no quería tener esta vida porque, es que dice: 'Esto es un monstruo que me está comiendo".

Fue por eso que la decisión de cambiar su vida de manera radical fue del propio actor, aunque de acuerdo al cantante, llevárselo del hotel no fue cosa fácil:

"Veníamos en el camino, y yo venía platicando muchas cosas con él diciéndole que todo lo bonito que había logrado [con su carrera] lo venía tirando".

El cantante, también le hizo ver que su carrera tan exitosa se estaba yendo por un tubo, gracias a sus malas decisiones, hasta empezar a perder a su familia.

Y aunque iban camino a la clínica de rehabilitación, Roberto nunca le reveló al actor que lo llevaría al nosocomio, por lo que cuando se dio cuenta de la decisión de su compadre se enojó tanto que pidió a la gente de su alrededor que le dijeran al cantante que él ya no lo consideraba su compadre porque eso no se le hacía a un compadre.

No obstante, el cantante contó que cuando fue a verlo, pasados dos meses, Rafael Amaya lo recibió muy contento, agradeciéndole que lo llevara al centro de rehabilitción, con las lágrimas a flor de piel.

Así mismo, reveló que el actor ya quiere sentar cabeza y encontrarse una mujer que sea su compañera de vida; por lo que Roberto narró que ante el comentario del actor, él le dijo que le va a conseguir una chica fitness, de esas que no tomen una gota de alcohol, para que lo ayude a enderezar su vida y no caiga de nuevo en tentaciones.

"Quiere estar con sus papás más tiempo; de hecho sus papás vienen a Culiacán (Sinaloa) ahora en diciembre y vamos a pasar la Navidad en familia, todos juntos", finalizó.

