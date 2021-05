Llaman ricurita a Demi Rose mientras posa cual sirena en playas de Ibiza, España

Con sus curvas tocando la arena del mar de Ibiza, España, fue como conquistó esta vez la modelo británica Demi Rose, quien fue llamada ricura mientras posa en modo sirena con diminuto bikini y una blusa sin sujetador y desamarrada, lo que hizo que dejara sus encantos al aire.

La británica es fanática de convivir e interactuar con la naturaleza y así lo ha demostrado de nuevo, al posar para una de sus sesiones fotográfias más imponentes y cardíacas. Pues seguramente Demi Rose pasa pensando en lo que tiene que hacer para seguir cautivando a sus seguidores en redes sociales.

Su cuenta oficial de Instagram, ha sido testigo de estos momentos tan encantadores de la modelo, quien siempre sorprende con sus postales más glamorosas pero sexies; pues sin lugar a dudas, por algo se ha ganado la admiración del público mundial.

"Just tapping into my divine essence @prettylittlething ad" "Solo aprovechando mi esencia divina @prettylittlething anuncio", escribió Demi Rose al pie del quinteto de instantáneas que compartió esta vez en su cuenta.

Con uno de sus bikinis más chiquitos y una blusa que parece ser de escote cruzado o un ensamble para complementar un outfit, posó la londinense de 26 años tirada en la arena con el mar de fondo, aprovechando su esencia para enloquecer a cualquiera que vea sus postales -sobre todo la primera-.

Mo por nada, la también DJ ha logrado atrapar las miradas de sus más de 16 millones de fans y algunos no se han quedado con las ganas de expresarle su admiración a através de los haladores mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios, los cuales, ascienden a más de 5 mil y ha logrado un total de 608, 262 corazones rojos.

"Milwaukee", "Your charm is irresistible!" (¡Tu encanto es irresistible!), "Are you an angel??" (Eres un ángel?), "I want play and dating" (Quiero jugar y salir), "How do you manage to look so gorgeous everytime?" (¿Cómo te las arreglas para lucir tan hermosa cada vez?)".

Y por otro lado, hubo quien se asinceró con la británica y dejó claro que si Demi Rose tuviera su página de only fans, ya hubiera acabado con algunas bases de datos:

"Lmfao we all know that if she started an onlyfans she’d destroy bhad babies’ record" (Lmfao, todos sabemos que si ella comenzara un onlyfans destruiría el registro de bhad bebés), "Guy" (chico)o "You’re perfect" (Eres perfecta); y tras algunos otros comentarios que indican la perfección de la top model de raíces europeas, hay que la llamó ricurita: "Hola, ricurita hermosa".