Lizbeth Rodríguez pone a gozar moviendo su retaguardia y vestido la traiciona

La popular influencer, Lizbeth Rodríguez, acaparó de nueva cuenta la mirada de sus millones de segudiores de las redes sociales al compartir un video con el que puso a gozar a sus fans al deleitarlos con unos sexys moviemientos de cadera, sin embargo, el vestido que traía puesto terminó por traicionarla.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la ex conductora del programa, Exponiendo Infieles de Badabun, mostró sus mejores pasos de baile a ritmo de la canción Pa' Que Retozen (Pa que se lo gozen) de Tego Calderon. Mientras luce un entallado vestido de seda en color dorado con una abertura en una pierna y escotado de la espalda, fue que Lizbeth Rodríguez impresionó a sus más de 9 millones de seguidores al mover como nunca su voluminosa retaguardia.

Sin embargo, en un momento la famosa influencer se descuida y cuando da un giro moviento su suculenta retaguardia, su vestido la traiciona, pues debido a los fuertes movimientos Rodríguez deja ver ligeramente su ropa íntima. ¿Cuál es tu color favorito?, escribió la famosa influencer para acompañar el video.

Como era de esperarse, el candente video de Lizbeth Rodríguez generó toda una controversia en TikTok y recién en Instagram, donde también lo compartió.

“No m*m** señorita no haga eso”, “ Gelatina”, “ Será necesario hacer esas caras , y caer en la vulgaridad”, “Que rico eso”, “Que sabrosa”," Quién no goza con esto", son algunos de los comentarios en redes sociales. Cabe señalar que el video en TikTok tiene más de un millón de Me Gusta y más de 24 mil comentarios, mientras que en Instagram, en donde lleva solo unos minutos, lleva más de 16 mil Me Gusta.

Cabe señalar que no es la primera vez que Rodríguez pone a gozar a sus millones de seguidores con candentes movimientos con los que echa a volar la imaginación de sus fans, pues, pese a ser muy criticada exactemente por ser muy atrevida, la famosa ha sabido sobrellevar todos los comentarios negativos, y prueba de la seguridad que se tiene en sí misma es que siempre termina sorprendiendo hasta los que no la siguen.

Actuamente Lizbeth Rodríguez es una de las influencer más populares de México pero también una de las más polémicas y crtíticadas en las redes sociales por su físico. Gracias al gran talento que tiene frente a las cámaras, es que la originaria de Tijuana, se supo ganar el cariño de sus seguidores, siendo el programa Exponiendo Infieles el que la lanzó a la fama.

Tan solo en Instagram tiene más de 11 millones de seguidores, mientras que en TikTok, cuenta con más de 9 millones de seguidores.Tras abandonar Exponiendo infieles, programa del que dejó de formar parte desde el 2019, actualmente Lizbeth Rodríguez conduce el programa Secretos, proyecto que sigue la misma temática que Exponiendo Infieles.

