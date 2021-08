Livia Brito y Malillany Marín eclipsan con sus bikinis blancos más atrapadores

Un verdadero mano a mano entre bellezas se dio con Livia Brito y Malillany Marín, quienes presumieron sus mejores atributos con sus bikinis blancos más atrapadores, con los cuales paralizaron las redes sociales y dejaron babeando a sus millones de admiradores.

Ambas actrices cubanas de televisión eclipsaron con sus cuerpazos en sus trajes de baño más sensuales, con los que pusieron a temblar a sus fans en Instagram, contrastando sus pieles bronceadas con el tono de los bikinis y luciendo sus espectaculares cuerpazos con las ligeras prendas.

Aunque Livia Brito tiene un mayor número de seguidores en la aplicación de la camarita que su compatriota Malillany Marín, es un hecho que la rubia tiene un gran arrastre en redes sociales y eso bastó para que fuera un duelo equilibrado entre ambas, donde eclipsaron con su belleza con sendos bikinis blancos.

Lee también: Dua Lipa deja con la boca abierta al presumir cuerpazo en un bañador tejido

Aprovechando el verano, Malillany Marín, quien ha participado en telenovelas como “Hasta que el dinero no separe“ y “Lo que la vida me robó“, compartió una imagen con sus seguidores de Instagram en la que luce un traje de baño de dos piezas en un corte algo conservador pero muy sexy.

La presentadora de televisión deslumbró con un top de escote en óvalo que resaltó sus encantos delanteros y un bikini de tiras anchas y corte de tanga, con el cual dejó ver sus espectaculares curvas al lado de una piscina.

Lee también: En piscina de cristal, Malillany Marín exhibe cuerpazo con seductor bikini tinto

Por su parte, la protagonista de la telenovela “La desalmada, sacó chispas en una visita al mar con un bañador blanco muy distinto al de Malillany Marín, pero igual de sensual. En una postal que compartió en Instagram, la actriz presume cuerpazo con un diminuto bikini que se perdía entre sus encantos, provocando suspiros.

Livia Brito dejó a todos sin aliento al posar sin sujetador y en su lugar una camisa blanca amarrada justo en la parte del busto, permitiéndose destacar sus melones de una manera muy sexy y sutil, mientras se encontraba disfrutando entre las olas del mar.

Los comentarios en las publicaciones de ambas famosas no se hicieron esperar y sus seguidores no pudieron más que lanzarles miles de piropos en redes: “¿Y así no quieren que me enamore de ti? ¡Con esa belleza!“, “Lo más divino de este mundo“, “Diosa“, “Cuerpazo“, “¡Pero qué belleza de mujer!“, “Siempre espectacular “, “Chula“, son algunas de las reacciones que se leen en los post de las famosas.

Aunque ambas llevan ya rato en México, sus carreras han sido un tanto distintas pues actualmente Livia Brito protagoniza la telenovela más vista en el país y Malillany Marín se ha dedicado mayormente a modelar prendas glamorosas, aunque recientemente hizo una pequeña colaboración en el remake de la serie “Dr. Cándido Pérez”.

Síguenos en