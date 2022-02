Livia Brito te lleva al paraíso al presumir figura en un bañador blanco

Sin duda alguna, Livia Brito, es una de las actrices más cotizadas e importantes de las novelas mexicanas, sobre todo después de haber dado dado vida al personaje de Fernanda Linares en el melodrama La Desalmada de Televisa, además es una de las artistas más populares en las redes sociales donde constantemente conquista a sus millones de seguidores, tal y como lo hizo recientemente al posar con un bañador blanco.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Livia Brito llevó al paraíso a sus más de seis millones de seguidores al compartir un collage de fotos en las que aparece junto a su pareja, Mariano Martínez, con motivo a la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Sin embargo, fue la fotografía principal la que se robó todas las miradas de sus fieles admiradores de dicha red social; pues en ella la famosa aparece luciendo un bañador blanco y encima trae puesto un pareo de red del mismo color, mientras que un atardecer es testigo de la perfecta silueta de la actriz.

"Happy valentine my love! I feel lucky to have them by my side. Thank you for always trusting and believing in me. I love you", en español " Feliz San Valentín mi amor! Me siento afortunada de tenerlos a mi lado. Gracias por siempre confiar y creer en mí. Te amo", escribió Livia Brito junto al collage de imágenes en las que presume en todo su esplendor su figura.

Como era de esperarse sus millones de fans no tardaron en reaccionar y felicitaron a la pareja en esté día de los enamorados. "Hermosa pareja", "Que viva el amor! Una muy bonita pareja. Los admiro para siempre", " Que lindos, Feliz día de San Valentín", "Linda pareja", "Feliz día mis amores que pasen un lindo día y que vengan muchos años más juntos como una gran Familia.", "Que su amor se fortalezca cada día más. Feliz día de San Valentín ", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la actriz originaria de Cuba, que a tan sólo unas horas, está ya superó los 100 mil Me Gusta y lleva cientos de comentarios.

Cabe mencionar que ante el gran éxito que tuvo la telenovela La Desalmada, Livia Brito protagonizará otro proyecto pero ahora de la mano de la productora Giselle González. La famosa será la protagonista del remake de la telenovela Amarte es mi pecado, historia que fue protagonizada en el 2004 por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo.

Fue la propia actriz quien confirmó el rumor que comenzaba a circular días atrás. "Ya viene el otro proyecto, empiezo a grabar en marzo bebés, la productora es Giselle González",dijo Brito.

