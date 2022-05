Livia Brito sus 'abs de acero' con look deportivo y hace alarde de su figura

Nadie puede negar que la actriz cubana, Livia Brito, es una de las famosas más bellas del medio del espectáculo por lo que cada vez que puede se encarga de deleitar a sus millones de seguidores con lo bien que luce, tal y como lo hizo hace unas horas al presumir sus abs de acero.

Livia Brito compartió en Instagram unas instantáneas con las que deslumbró a sus más seis millones de seguidores al posar con un look deportivo con el que hizo alarde de su espectacular figura y sobre todo sus abs de acero que se carga. "Domingo de jugar a ser niños otra vez. Feliz día de las madres mis bebes hermosas. Mamita te amo mucho @alo @aloyoga ¿ Cómo festejas a tu mamá bebé de luz? Déjame tu comentario2, escribió la estrella de televisión junto a las imágenes.

Dicho post no pasó desapercibido por sus fieles admiradores, quienes no se limitaron a llenarla de comentarios llenos de cariño y halagos por sus abs y lo bien que luce a sus 35 años. "Tan bella", "Cada día más bella", "Eres la más hermosa del universo", "Linda", "Guapísima", "Hermosa", "La mujer más hermosa q e visto", "Hermosura de Dios", "Hermosa Livia Brito, un abrazo fuerte desde España", fueron algunos de los piropos que la originaria de Cuba recibió en la publicación que hasta el momento lleva más de 100 mil Me Gusta y 400 comentarios.

Cabe mencionar que Livia Brito es una amante del ejercicio e incluso tiene como entrenador profesional a su pareja, Mariano Martínez con quien lleva varios años de relación, es de ahí su cuerpazo de infarto, pues día con día dedica una parte de su tiempo libre para ejercitarse.

La actriz de Televisa es considerada una de las estrellas de televisión más destacadas del mundo del espectáculo. Y aunque tiene más de 10 años de carrera, dándose a conocer en México en la telenovela Triunfo del Amor en donde interpretó el papel de Fernanda Linares, han sido los últimos años en donde la famosa ha ganado más popularidad.

Con su participación en La Desalmada , sin duda, la cubana ganó más popularidad y le han llovido las ofertas de trabajo. Actualmente se encuentra enfocada cíen por cierto en las grabaciones de la telenovela mujer de nadie en donde comparte créditos con Marcus Ornellas. Sin embargo, cada vez que puede consiente a sus millones de seguidores con tremendas fotografías en las que deja a la vista su perfecta silueta.

