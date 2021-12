Luego de exhibir sus curvas y presumir sus encantos entre aberturas, la actriz Livia Brito se olvida de los escotes y muestra su lado más intelectual. Y es que la famosa cubana, jugó con su personalidad tras querer reflejar otra faceta de su vida que no es precisamente con la que se ha dado a conocer en el mundo de las telenovelas y el espectáculo.

Tras interpretar a Fernanda Linares en "La Desalmada" (2021) en su regreso a las telenovelas, Livia Brito sacó su lado más intelectual y así lo dejó ver en una reciente publicación de su cuenta de Instagram, en la que incluso, aparece vestida muy conservadora.

Con suéter de rombos en colores café y beige, así como un short de fuelles color caqui, Livia Brito apareció en una biblioteca leyendo un libro, incluso, los lentes fueron otro de los elementos que resaltan en su look intelectual.

A través de su cuenta de Instagram, la cubana de 34 años, hizo alarde del tema "La Mujer que no Soñé" que a principios de los 90's cantara Eduardo Capetillo, quien en aquel entonces, protagonizaba la telenovela "Alcanzar una Estrella" junto a Mariana Garza, y que dicho sea de paso, fue todo un éxito.

Por tanto, Livia Brito, quien llegó a México una década después y debutó en los melodramas mexicanos como "Triunfo del Amor" (2010-2011) dando vida a Fernanda Sandoval Gutiérrez, y años más tarde se ganó su primer protagónico en "Muchacha italiana viene a casarse" (2014-2015) dando vida a Fiorella Bianchi junto a José Ron, trajo al presente aquella recordada historia de la chica intelectual que estaba enamorada de un chico que creía imposible.

"La de lentes la pasada de moda, la aburrida, la intelectual. La Que prefiere una biblioteca a una discoteca... ¿Será que sí #bebesdeluz, a ustedes qué les gusta más? Creo que yo sí prefiero la Disco #liviabrito #look #intelectual #biblioteca" escribió la controvertida actriz, señalando que ella prefiere la fiesta a la biblioteca.

Y aunque sus fanáticos están acostumbrados a verla con sus outfits más entallados y moviendo sus curvas en TikTok, hay quienes dejaron ver su agrado por verla con un look de 180 grados: "La power ranger beige", "Que bella con tus lentes", "Bebeeeee"...

Y otros más aseguran: "Hemosa, así da gusto agarrar los libros", "A laaaa... súper Hermosa se ve usted así" o "Siempre bella", "Divina", "Hermosísima", "Que linda ereess, te amoooo", son algunos de los 688 comentarios generados hasta el momento.

Y con su facha de muy intelectual, la actriz y youtuber, que cuenta sus historias a través de su canal de la plataforma, ha logrado atrapar las miradas de más de 144,105 seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!