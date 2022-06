Livia Brito se luce en lencería negra de encaje y Aleida Núñez le hace competencia

Tanto Livia Brito como Aleida Núñez son dos de las actrices más activas y populares en las redes sociales en donde suelen compartir algunos aspectos de su vida privada y candentes fotografías con las que elevan la temperatura de sus millones de fans. Recientemente la protagonista de La Desalmada se lució en lencería negra de encaje mientras que la actriz de Corazón Divido le hizo competencia al posar con un delicado vestido de encaje transparente y con una abertura hasta la cintura.

Desde hace tiempo Livia Brito y Aleida Núñez han destacado en redes sociales, especialmente en Instagram, donde se muestran más activas por las fotografías que comparten en donde presumen su anatomía en bikinis, entallados vestidos y pantalones, pero en está ocasión sorprendieron al mostrarse de lo más sexys; la cubana en lencería negra y la jaliciense en un atrevido vestido con transparencias y encaje.

"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo bebé… no dejes que nadie apague tu sueño, lucha por el día a día. ¿Cómo están pasando su jueves? Yo ya termine de grabar, pero mañana tenemos llamado nocturno", fue el mensaje que la originaria de Cuba escribió junto a las fotografías en las que aparece en lencería.

Por su parte, Aleida Núñez acompañó su sexy instantánea con un corazón blanco. De manera casi inmediata las famosas comenzaron a recibir cientos de halagos y miles de corazoncitos en sus publicaciones entre los que destacan los siguientes.

"Deverás que no puedo con su belleza", "Hermosa como siempre", "Que Mujer", "Hermosa", "Que hermosa mi bebecita",Bonita lenceria bombon", "Hermosa siempreee", "Me encantaría que fueras la madre de mis hijos eres preciosa mi vida " , fueron algunos de los piropos que Livia Brito recibió en su publicación que en pocas horas ya acumuló 216 mil Me Gusta y más de mil comentarios.

Mientras que los fans de Aleida Núñez no se quedaron atrás y también llenaron a la ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy. "Waoooow mi Diosa, mi vida, mi amor te amo", "Eres una diosa bb", "Aleyda quiero que seas mi novia", "Saludos muñecaaa", "Estas bellísima mi amor eres un encanto de mujer te amo princesa besos", "Excesivamente bella", "Que cuerpazo", fueron los halagos que la también cantante recibió en su publicación que hasta el momento tiene más de 28 mil Me Gusta y más de 300 comentarios.

Por otra parte, cabe mencionar que Aleida Núñez y Livia Brito se encuentran en los mejores momentos de sus carreras. Mientras que la primera forma parte de la telenovela Amor Dividido en donde derrocha belleza, Brito se encuentra trabajando en su próxima novela de Televisa, Mujer de Nadie, la cual protagonizará al lado de Marcus Ornellas.

