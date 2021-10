Livia Brito revela que vivió penoso momento en una escena de cama: "Se me salió una amiga'

En medio de la polémica en la que se encuentra Livia Brito tras solicitar a la prensa que le pida permiso antes de sacarle fotografías si la encuentran en la calle, ahora la famosa cubana volvió a ser noticia en las redes sociales tras viralizarse un video que grabó para su canal de Youtube en donde reveló que vivió un penoso momento en una escena de cama.

Fue hace unos días que la estrella de Televisa abrió su corazón para sus miles de suscriptores de Youtube y respondió a algunas preguntas incómodas, detalles de su vida personal y profesional, destacando que si ha pasado por momentos difíciles y vergonzosos como actriz; pues en una ocasión, mientras grababa una escena de cama se le salió una amiga, además de que fue discriminada en una novela.

Sin dar el nombre del proyecto, Livia Brito confesó que tras el vergonzoso momento tuvo que ser alertada por alguien más de la producción, pues ella no se percataba de que sus encantos estaban a la vista de todos. " Se me ha salido una amiga, se salió a pasear sin que yo me diera cuenta, porque generalmente en estás escenas usamos parchecitos para que no se nos vea, pero el parche se cayó, y yo bien confiada pensando que tenía el parche y entonces corte, Livia se te salió una muñeca y yo cómo?", expresó la famosa.

Por otro lado, la protagonista de La Desalmada confesó que fue durante sus inicios en el mundo de las telenovelas, justamente en su primer telenovela, Triunfo del Amor, que vivió discriminación por parte de una flow mánager, quien le hizo la vida imposible pero después comprendió lo que era pagar piso.

"Me acuerdo cuando estaba empezando mi carrera, que en Triunfo del Amor de hecho, si quieren pueden buscar la escena, tenía una escena con Victoria Ruffo en el foro en donde yo bajaba como unas escaleras, no me acuerdo o entraba, y ella estaba ahí y me regañaba y me daba una cachetada, en esa escena, como al principio los actores tenemos que pagar piso, esto de pagar piso es como que te hacen hacer cosas incómodas, no te dan camper, no te dan camerino".

"En está escena la flow mánager me hizo salir al foro y en el foro me estaban maquillando el cuerpo, proque era en bikini, y entonces me dijo la maquillista, oye porque te estás haciendo esto aquí, por qué no vas al área de maquillaje y yo volteé a ver, todos los técnicos viendome y me puse roja, roja, no tenía ni idea de que tenía que hacer, osea, yo le caía muy mal a la flow mánager porque ella vendía cosas y como yo no tenía dinero para comprarle, yo le podía comprar cosas, entonces a los actores que le compraban, ellas las ponían en las primeras escenas y a mi me dejaban. Me acuerdo una sola escena, llegue a las 7 de la mañana y la hice a las 10 de la noche, todo el día me dejó esperando", expresó Livia Brito.

Además la famosa aprovechó para contestar algunas preguntas subidas de tono como su posición favorita en la cama, cuándo perdió su virginidad y cuántas veces a la semana hace el delicioso.

