Livia Brito presume sus torneadas piernas con mini outfit lavanda

Luego de sus largas jornadas de trabajo en la telenovela "La Desalmada", la actriz Livia Brito ha vuelto a hacer alarde del complemento vitamínico que consume para mantenerse en forma y poder seguir conquistando a sus fanáticos con una de las mejores figuras del medio artísico; pues en las últimas horas, presumió sus torneadas piernas con un mini outfit deportivo color lavanda.

Mientras descansaba tirada en el pasto de algún jardin, la cubana demostró el cuerpazo que posee, producto de horas de ejercicio en el gym, pero también al aire libre. Esta vez atrapó las miradas de sus "bebé de luz" como les llama a sus fanáticos, vestida del relajante color lavanda.

Y es que la Livia Brito de 34 años, quien actualmente está protagonizando junto a José Ron, la telenovela "La Desalmada" producida por José Alberto Castro para Televisa que se estrenará el próximo 5 de julio, está muy comprometida con ella misma y con lo que quiere alcanzar.

Es por ello, que la estrella de 1.72 metros de altura, compartió un par de momentos a través de su cuenta oficial de Instagram, explicando que el ejercicio es uno de sus mejores aliados para sentirse muy bien y tan equilibrada como necesita estar para seguir dando lo mejor de sí misma.

"Mi momento favorito del día es cuando me dedico tiempo para ejercitarme, me relaja, me hace sentir en equilibrio, complementando mi rutina de ejercicio con mi proteína favorita y disfrutando de los ricos rayos del sol #wnbfit #beunique @wn_bfit", escribió la cubana.

No obstante, el momento también fue compartido a través de sus historias de Instagram, en un vídeo en el que se le ve caminando con el frasco de proteína en las manos, que además de consumir para mantenerse en forma, sugiere a sus admiradores, quienes gustan de hacer ejercicio y conservarse saludables.

La actriz Verónica Jaspeado que también es parte del elenco de "La Desalmada" y Víctor Garibay, fueron unos de los que reaccionaron con emojis que manifiestan fuerza y mucho poder, al ver a la actriz muy fitness y luciendo cuerpazo.

"Preciosa", "Woww bellísima", "Bella siempre", "Tu cabello", "Divinaaaaa Livi", "Hermosisisimaaaaaaaaa", "Te amo", "Te ves espectacular bella Princesa. Te amo mucho Mucho! Besitos", "Eres una princesa hermosa", "Que diosa", "Un bombonzote", "Me enamoro todos los meses. @liviabritopes", son algunos de los halagos que se ha llevado la cubana al mostrar su postal en Instagram.

Livia Brito presume sus torneadas piernas con mini outfit lavanda. Foto: Historias Instagram Livia Brito

En la anterior postal, se le ve ejercitándose y mostrando además su redondeada retaguardia, con la que hace y deshace en Instagram, TikTok y sus demás redes sociales. La cubana lució entre el paisaje natural del enorme jardín, que adornó con su belleza inigualable.