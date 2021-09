Livia Brito posa al aire libre con coqueto body y hace sudar a gota gorda

Para nadie es secreto que Livia Brito es una de las famosas más guapas del medio del espectáculo y una de las actrices extranjeras que llegó a México para quedarse, pues además de demostrar sus habilidades histrónicas se ha ganado un lugar en el mundo del entrenimiento en esté país gracias a su belleza, don que le permite lucir como ella deseé, tal y como lo hizo recientemente al modelar un body amarillo.

Tras culminar las grabaciones de la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa, historia que protagoniza al lado de José Ron, la cubana ha aprovechado al máximo su descanso para dejarse ver en una atrevida sesión fotográfica en la que modea un delgado bañador amarillo con el que hizo sudar a gota gorda a sus fans.

Mientras está de pie y opaca las plantas con su coqueta sonrisa, fue que Livia Brito se volvió la sensación en las redes sociales al lucir su espectacular figura con la delgada prenda que solo alcanza a cubrir lo necesario. La cubana compañó la fotografía con el siguiente texto: "El éxito no está en vencer siempre, si no en no desanimarse nunca y así lograr nuestra meta… nadie nos dijo que llegaría a ser fácil. No nos demos por vencidos".

Lee también: En elegante traje de baño azul, Carmen Villalobos luce perfecta figura

Cabe señalar que no es la única fotografía en la que protagonista de La piloto compartió, pues previo a está imagen la famosa ya había publicado una imagen similiar en la que luce el mismo body, solo que en esa ocasión no había dejado ver su cuerpo completo cono está vez, en donde presumió en todo su esplendor sus curvas.

Solo bastaron unos minutos, para que la publicación de Livia Brito causara toda una sensación en dicha red social en donde sus más de 6.3 millones de seguidores no dudaron en admirar su belleza.

“Qué nivel de mujer”, “Eso es, nunca te des por vencida Livi”, “¿Por qué eres tan perfecta?”, “Mujerón”, “Hermosa”, “Qué linda”, “Qué belleza”, “Siempre te ves espectacular”, “Eres arte”, “Talentosa y bella, no se puede pedir más” y “Eres una reina, estás más que hermosa”, son algunos de los piropos que recibió la actriz que ha participado en telenovelas como Triunfo del amor, Médicos: Línea de vida, Abismo de Pasión y La Desalmada.

Cabe señalar que no es la primera vez que Livia Brito complace a sus fieles admiradores, pues con frecuencia la cubana comparte imágenes o videos en los que presume su espectacular figura, ya sea haciendo ejercicio o modelando pequeños bikinis con los que deja pcoo a la imaginación.

Lee también: Mariana Seoane impacta con body traslúcido y arriesgada pose de perfil

Síguenos en