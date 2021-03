Livia Brito mueve sus tremendas caderas con música cubana y cautiva a fans

Fiel a su estilo, la actriz Livia Brito movió sus tremendas caderas para bailar con música cubana, en un video que compartió en sus redes sociales y con el que cautivo a sus miles de seguidores.

A través de su cuenta de TikTok, la actriz de telenovelas, Livia Brito cautivó a sus fans al bailar música de su país de origen, mostrando la sensualidad con la se dio a conocer en México luego de llegar hace años para convertirse en una artista.

“Aquí bailando con una canción cubana no más”, escribió en su video publicado en TikTok, en donde derrochó sensualidad moviendo sus caderas con una canción de El Taiger & Dj Conds & TheYabo, ‘La Guariconfianza’.

Lee también: Livia Brito y José Ron serán pareja protagónica en "La desalmada"

En la publicación de la actriz cubana, sus seguidores reaccionaron dándole 37 mil me gusta, 280 mil reproducciones, comentando 228 veces y compartiendo el video en 98 ocasiones, en donde aparece bailando con un atuendo fit de color negro.

Los comentarios respecto al video de Livia Brito desataron muchos mensajes de cariño y afecto acerca de su forma de bailar, y de lo sexy que se miraba moviendo su escultural cuerpo.

“Hermosa, yo veo tus novelas, ya van como 10 veces cada una que veo y no me canso de verte, ojalá algún día me saludes”, le escribió una admiradora en la caja de comentarios de TikTok.

Lee también: Livia Brito presume escultural silueta bajo el sol y en bikini floreado

Muchos de sus fans comentaron acerca de que la extrañan en las serie de televisión de Telemundo ‘La Piloto’, en donde interpretó a Yolanda Cadena, personaje que todavía recuerdan mucho sus seguidores.

Sin embargo, también hubo algunos malintencionados que le recordaron su incidente de 2020 con un paparazzi, al cual golpeó en Cancún, así como sus declaraciones en contra de los mexicanos.

“A los mexicanos no se les olvida lo que hiciste y dijiste, tienes que recordarlo también siempre tú, para tu próxima telenovela que nadie verá”, le reclamó un usuario que comentó en su publicación.

Sin embargo, la actriz de 34 años estará regresando a la pantalla chica con un nuevo proyecto del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, en donde será protagonista repitiendo con su ex pareja José Ron, en ‘La desalmada’.