Livia Brito luce piel de seda con blusa sin tirantes y jeans

La actriz Livia Brito está quizás en su mejor momento, luego de marcar su regreso a las telenovelas este 2021; y así lo demostró luciendo piel de seda con blusa sin tirantes y jeans. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cubana compartió la postal que ha causado revuelo entre sus "Bebés de luz" o "Alivianados", como llama a sus fanáticos.

Y es que, luego de protagonizar un escándalo durante el verano del 2020 por golpear a un fotógrafo de nombre Eduardo Zepeda de Cancún, Quintana Roo y encima, quitarle la cámara fotográfica, por haberle tomado fotos sin su permiso, Livia Brito se ganó el repudio de la mayoría de los mexicanos y sobre todo de los fanáticos de las telenovelas.

Sin embargo, luego de pedir disculpas públicas y reponerle el equipo a dicho reportero gráfico, Livia Brito se dedicó a prepararse para un nuevo proyecto después de que perdió otras oportunidades de personajes protagónicos.

Y es que nadie se imaginaba que la cubana iba a actuar de esa forma tan impulsiva después de su éxito como protagonista del melodrama "Médicos, Línea de vida" (2019) de Televisa, que protagonizó junto al actor colombiano Daniel Arenas.

Sin embargo, luego de penoso incidente de la cubana que marcó su trayectoria -misma que era impecable-, Livia Brito de 34 años, se dedicó en cuerpo y alma a hacer ejercicio y a ponerse mejor que nunca para tener un voto de confianza entre los productores de las telenovelas y poder ganarse de nuevo la oportunidad de un personaje protagónico.

Y claro que lo logró, pues actualmente estelariza "La Desalmada", un nuevo melodrama producido por José Alberto Castro, que está a punto de estrenarse el próximo 5 de julio a través del Canal de las Estrellas a las 9:30 pm.

Mientras tanto, la cubana se mostró muy sensual pero sobria en su look que compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram luciendo piel de seda, con una blusa strapless (sin tirantes) y jeans de mezclilla cuya descripción se lee: "Si el plan no nos funciona, cambiemos el plan pero no nuestro objetivo #BebesDeLuz #liviabrito #goza #vive #aLIVIAnados".

Refiriéndose tal vez a la perseverancia que ha tenido para obtener su más renciente logro: la telenovela. Por lo que Livia Brito, se llevó algunos piropos como "Beautiful", "Demasiado hermosa", "Te amo", "Pero qué bella", "Linda" o "Maravillosa", entre los que se pueden leer a primera vista, de un total de 682.

Al momento, la postal de la cubana en la que se le ve muy serena recargada en un barandal de madera, ha captado la atención de por lo menos 149 mil seguidores de los más de 6 millones de usuarios de Instagram.