Livia Brito en mini bikini habla de lo nuevo que hará en tv

La actriz de Televisa compartió a través de sus redes sociales, detalles sobre nuevos proyectos que tiene en puerta Livia Brito, quiere que sus seguidores la sigan apoyando como hasta ahora lo han hecho.

“Ando toda desmaquillada, en bikini, estoy echa un desastre, no se fijen en mi cara, mis aLIVIAnados, mis bebés de luz, los amo muchísimo, tengo varias sorpresas, una de ellas es que voy a empezar una marca personal, y espero que de verdad me apoyen mucho y me ayuden”, dijo Livia Brito en su en vivo.

“Es un sueño que tengo, desde hace mucho mucho tiempo, y por fin se me está haciendo realidad, otra sorpresa que les tengo es un nuevo proyecto que rodavía no puedo darlo a conocer pero pronto van a saber que es, que proyecto es, que tenemos proyectado para este nuevo sueño este nuevo reto por que todo en la vida es un reto”, siguió contando la actriz en traje de baño.

Lee también: Livia Brito y el regalo que dejó a su mamá conmovida

“Estoy súper feliz, estoy muy muy contenta, no saben como me llegó la sorpresa de que me dijeran que sí, estoy súper emocionada y agradecida con todos ustedes por que de verdad me han apoyado muchísimo y siempre están ahí conmigo”, relató Livia Brito, protagonista de "La Piloto".

“Y tengo otra sorpresa, que esa sí no les voy hablar pero con su debido tiempo por que resulta que voy a empezar a salir más en el canal de YouTube ok? Con nuevas cosas, historias, todo completamente este prácticamente en vivo de en detrás de lo que está pasando el detrás de lo que ustedes no ven y van a empezar a disfrutar”, aseguró Brito.

“Voy hacer bromas, voy a sacar en el canal de YouTube, cosas que ustedes no saben que pasan y que van a estar divertidísimas”, en el video se pone a charlar con sus fans y les pregunta que es lo que piensan acerca de las cosas nuevas que están por darse a conocer.

Una de sus fans le dijo que posiblemente, aparezca en una nueva telenovela que se llama “La Desalmada”, la cubana puso cara de asombro pero no quiso dar ningún detalle para dar a conocer si era mentira o verdad lo que la seguidora decía.

Lee también: Sin sostén y con falda, Livia Brito baila y pide calificación

Solo queda esperar a que la protagonista de "Muchacha Italiana Viene a Casarse", pueda compartir de primera mano a sus seguidores los proyectos que tiene en puerta y que sean venideros, hace unos días dio a conocer que se encontraba en las instalaciones de Televisa para realizarse la prueba de coronavirus y someterse a las pruebas de cámara.

La vida de Livia Brito, dio un giro inesperado, luego de estar meses sin trabajo en la televisión hoy en día se encuentra con nuevos proyectos que marcan el inicio de cosas buenas para su desarrollo actoral y como una de las más seguidas en sus redes sociales.