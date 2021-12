Livia Brito demuestra que no le duele nada en shortcito de licra y blusita ombliguera

Lucir su esbelta y exquisita figura, es uno de los hobbies favoritos de la actriz Livia Brito, quien además demuestra que no le duele nada tras posar con shortcito de licra y blusita ombliguera que al parecer utilizó sin sujetador, lo que la hace lucir todavía más sensual.

Y es que, la actriz de 34 años, deja claro con cada una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram que la disciplina es su arma más efectiva para conseguir ese cuerpazo y que nada es casualidad en este vida, si no se hace con esfuerzo y dedicación.

Y fue precisamente desde su perfil personal, que la protagonista de "La Desalmada", derrochó belleza, sensualidad toda perfección, tras posar con ese outfit deportivo con el que demuestra que literalmente ¡no le duele nada!

Vestida de gris, sobre una pared morada, la también modelo hizo resaltar su silueta con poste de tres cuartos que deja ver tanto sus atributos traseros como sus encantos delanteros, que sólo ella sabe lucir con estilo.

"Que tus metas sean más grandes que tus miedos #BebesDeLuz @aloyoga @alo #liviabrito #alo #newoutfit #fit #yogagirl #fitnessgirl", se lee en la descripción del post de la cubana tras demostrar que efectivamente, sus metas son más grandes que sus miedos.

La actriz Claudia Arce Lemaitre, quien compartió créditos en "La Desalmada" con ella, reaccionó con un corazón rojo y una carita con ojos de amor pero no fue la única, pues otra compañera de foro como Jackie Sauza y el estilista de Marjorie de Sosua, Enrico Bompani, aplaudieron a la postal de Livia Brito.

Además, la cantante Karla Díaz, también expresó un "Beautiful!!!"... pero hubo una fanática de la cubana, que demostró el cariño y la admiración a la actriz de telenovelas:

"¡¡Te amo muchooo!! Eres mi gran inspiración. ¡¡Gracias por ser tan increíble !! ¡Me has ayudado a darme cuenta de que todo puede ser posible si trabajas duro! Tu sonrisa ilumina mi día! ¡Siempre te amaré y te apoyaré! Estoy muy orgullosa de ti y te deseo lo mejor ahora y siempre!!".

"¡¡Soy un gran fan!! ¡Te amo muchoo! Me inspiras a seguir persiguiendo mis sueños de ser actriz, cantante y bailarina. Gracias por ser tan increíble!! Gracias por inspirarme y ayudarme a darme cuenta de que todo puede ser posible si trabajas duro para lograrlo".

"Te amo mucho y siempre te apoyaré y seré un gran fan!! ¡Estoy tan orgullosa de todo lo que estás haciendo! Eres una gran inspiración y me encanta verte crecer. ¡¡Te deseo lo mejor ahora y en el futuro y siempre!!".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!